Profissionais do futuro: CIEE lançará programa que abrirá até 5 mil vagas para aprendiz no Brasil

O Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, ONG de inclusão social e empregabilidade jovem, em parceria com Ada Tech, plataforma de educação para empregabilidade no mundo de tecnologia, irá lançar o “Programa de Aprendizagem Impulso Digital” nesta quarta-feira, 6, às 08h30, no Teatro CIEE, em São Paulo.

O programa foi pensado dentro da Lei da Aprendizagem (Lei 10.097/2000) e busca nivelar o conhecimento dos jovens e adolescentes. A iniciativa concilia 520 horas dedicadas ao estudo da língua inglesa, estatística, banco de dados, entre outros temas. Os campos de estudo desenhados dialogam com as necessidades e desafios dos profissionais do futuro.

“Desde a nossa fundação buscamos atender as demandas do mundo do trabalho. O Aprendiz Impulso Digital não é diferente. Ele foi construído para responder às demandas das empresas, suprir os gargalos do ensino básico e dialogar com as profissões do futuro”, afirma Rodrigo Dib, superintendente Institucional do CIEE.

Quem poderá participar do programa?

Poderão participar jovens entre 14 e 24 anos completos. O programa é piloto e nesse primeiro momento atenderá as primeiras empresas.

“Na prática, as empresas vão procurar o CIEE para abrir as vagas, e podem ser empresas de todas as áreas e não apenas voltada para tecnologia. Já os aprendizes serão triados com base no banco de dados do CIEE,” diz Dib.

Qual é a expectativa com o programa?

A expectativa é que até o final deste ano pelo menos cinco mil aprendizes sejam contratados e tenham acesso ao conteúdo que prevê fortalecimento de hard skills em comunicação, raciocínio lógico e pensamento computacional.

A iniciativa conta com o apoio do Movtech, coalizão de organizações que buscam direcionar recursos para investimento social em educação e tecnologia.

“Construímos o programa Aprendiz Impulso Digital, porque entendemos que capacitar os aprendizes a partir da lógica computacional é fundamental para o desenvolvimento de competências que serão necessárias no mundo do trabalho nos próximos anos, independentemente se este aprendiz optar trabalhar ou não na área de tecnologia”, afirma Dib.