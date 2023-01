Estágio e trainee: B3, Rodobens, Texaco e mais empresas com vagas abertas

Um dos mais tradicionais, o curso de direito continua liderando a escolha dos estudantes na hora de decidir qual carreira seguir.

Pelo menos é isso que aponta uma nova pesquisa da Pravaler, plataforma de financiamento estudantil, que apontou que a graduação em direito foi o curso mais procurado ao longo de 2022 em sua plataforma, com 19,61% das buscas.

A análise foi feita a partir da base de dados da Pravaler, que conta com mais de 103.499 estudantes cadastrados.

E, embora o curso de direito tenha sido o mais buscado nacionalmente e em todas as regiões do país, um destaque são as graduações na área da Saúde, ocupando oito das dez posições nos mais requisitados.

Recentemente, publicamos uma matéria em nosso site com o estudo exclusivo da Pravaler mostrando os cursos mais procurados, por região.

Mas se você já escolheu um curso para seguir, saiba que há diversas oportunidades para universitários abertas no mercado.

Confira abaixo as companhias que abriram seus programas de estágio e trainee recentemente e saiba como se inscrever.