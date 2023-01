Cielo está com mais de 200 vagas de emprego abertas; há opção em home office

A Cielo, empresa de meios de pagamento, está com 200 vagas de emprego abertas. As oportunidades são para diversas áreas como produtos e negócios, tecnologia, comercial varejo e empreendedor, finanças e RI, riscos, compliance, prevenção e segurança.

As inscrições já estão abertas e contam também com algumas vagas exclusivas para Pessoas Negras, Mulheres e PCD.

Os cargos disponíveis correspondem a estágio, analista, especialista, gerente, entre outros, sendo a maioria das vagas na área comercial.

Os pré-requisitos variam dependendo da área e do cargo, mas a Cielo procura perfis que contam com competências da companhia, como:

Colaboração,

Garra e coragem,

Fazer acontecer,

Foco no cliente

Líder de si.

A companhia também oferece um pacote de benefícios com: Assistência Médica e Odontológica, Remuneração Variável Anual (PPR), Auxílio Refeição e Alimentação, Auxílio Transporte, Fretado ou Estacionamento, Home-office (modelo híbrido), Auxílio Trabalho Remoto, Seguro de Vida, Previdência Privada, Canal de apoio à especialistas (nutrição, psicologia, ginecologia etc), Campanha de Vacinação, Edupass (Plataforma de estudo e desconto em instituições parceiras), Gympass (Auxílio Academia e Bem-estar), Programa de Gestação Saudável, Licença Maternidade e Paternidade estendida, Auxílio Creche, Dress Code Flexível, Horário Flexível e “Sexta-curta”.

Todas as vagas podem seguir o modelo híbrido e os funcionários precisam ir até o escritório, localizado em Alphaville, oito vezes por mês. Há fretados que saem das principais zonas de São Paulo e ABC Paulista até a sede da emrpesa.

Já as vagas para fazer parte do time comercial, como Gerente de Negócios, contam com trabalho de atendimento a clientes em localidades específicas.

Para mais informações, é possível conferir a disponibilidade das vagas na página da empresa na Gupy, em que é possível checar todas as informações sobre as regiões, áreas e cargos.

