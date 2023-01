Esta profissão pode trazer dinheiro, poder e segurança para quem a exerce

EMPIRICUS - UM CONTEÚDO PROMOCIONAL

Em meio ao concorrido ambiente do mercado financeiro, a posição de gestor de fundos é uma das mais prestigiadas: o profissional está no topo do mercado, ganha até R$ 37.000 por mês e pode reinar absoluto com um networking empresarial de fazer inveja.

O processo para se tornar um gestor de fundos é simples e, veja só você, não exige nenhum pré-requisito.

Ainda assim…

O gestor de fundos é um profissional escasso: são 214 mil vendedores de produtos financeiros… 25 mil assessores de investimentos… e apenas 6 mil gestores.

E assim, esses poucos gestores são servidos com uma bandeja de prata: são 5 milhões de CPFs cadastrados na Bolsa de Valores.

É um fato: gestor de fundos é uma minoria que está nadando de braçada.

E se você estiver interessado, tudo que precisa é de preparo para conquistar o seu CFG (Certificação de Fundamentos em Gestão), sendo esta a “classificação magna” que te dá o status de gestor de fundos.

O que espera você do outro lado dessas três letras – CFG – é um oceano de possibilidades profissionais (networking com banqueiros e empresários) e financeiras (até R$ 37.000 trabalhando para os outros e até milhões de reais trabalhando para você mesmo).

Mas essa não é uma oportunidade para todos.

Você precisa ter paciência, sangue frio, disciplina e estar disposto a errar (muito).

Pessoas impulsivas, de cabeça quente, desfocadas e orgulhosas demais – que querem acertar o tempo todo – não tem vez como gestor de fundos.

Você se qualifica?

Porque se você tem essas “soft skills” específicas, então pode correr para o abraço: nenhuma outra exigência é requisitada.

Poder, Dinheiro e Segurança: entendendo a realidade de um gestor de fundos

Se você tem algum tempo de estrada, então já sabe que networking – se conectar com as pessoas certas – pode valer mais que dinheiro.

E esqueça “puxa-saquismo”: os maiores banqueiros e empresários… que definem a Economia Brasileira com suas decisões… correm atrás do gestor de fundos.

Veja o caso real do gestor de fundos George Wachsmann (conhecido como Jojo), que é sócio-fundador e CEO da Empiricus Gestão: na agenda dele, banqueiros bilionários são realidade.

É importante para banqueiros e empresários do alto escalão conversar com gestores de fundos. Por que?

É o medo universal da chamada “assimetria de informações”.

Em português simples: ninguém quer ser o último a saber das coisas.

Ficar de fora das conversas, insights e reuniões do mercado – ficar sem saber o que se fala nos corredores da Faria Lima e do Leblon – pode custar dinheiro.

E ninguém pode se dar esse luxo na “selva” do mercado.

Por isso, é inevitável que os gestores de fundos sejam acionados com ligações e mensagens frequentes de pessoas bem importantes.

Leia-se networking relevante e diferenciado.

Você acha que chegaria mais longe na sua carreira se pudesse aprender – e almoçar – com “tubarões” do mercado de alto nível?

Acreditamos que sim.

Enfim, a verdade é que networking pode, sim, valer mais que dinheiro. Mas por que escolher?

Se você se tornar um gestor de fundos, pode ter ambos!

Procura-se interessados em ganhar até R$ 37.000 por mês

Além das conexões com pessoas extremamente competentes e com poder no mundo dos negócios, você também pode usufruir de um salário exorbitante.

Aliás: o gestor de fundos tem total liberdade para escolher a profissão e cargo que quiser em todo o mercado financeiro.

É realmente uma “classificação magna”.

E claro, recebe de acordo.

O motivo desses profissionais serem tão bem pagos é a escassez: entre centenas de milhares de pessoas no mercado financeiro… apenas uma fração é gestor.

Por isso, não é de se surpreender que milhares de brasileiros estejam correndo para entrar na melhor formação profissional de gestor de fundos (confira aqui).

Se você quer trabalhar para bancos e grandes instituições financeiras, poderá ganhar até R$ 37.000 por mês.

Mas se você tiver ambições maiores e quer ainda mais… se você quer tudo que o mercado pode oferecer a um gestor de fundos…

Então pode optar por trabalhar nas chamadas gestoras independentes. Veja o que pode acontecer:

As informações acima foram dadas pelos próprios insiders do mercado, que preferiram não ser identificados. Mas a verdade está na mesa.

É um fato… se você seguir o dinheiro (o famoso bordão americano “follow the money”), então chegará ao gestor de fundos.

Ninguém pode fazer nada a respeito disso. É o topo da cadeia alimentar.

E você pode estar no topo.

Como ser um gestor de fundos agora

A verdade é que o mercado carece de uma boa preparação para gestores de fundos – ou pelo menos, carecia.

O problema foi resolvido com uma parceria inédita entre o Grupo Empiricus, dono da maior casa de análise independente do Brasil; e a FAAP, uma das mais prestigiadas universidades brasileiras.

Para colocar em perspectiva, a formação que colocaram de pé envolve aulas com alguns dos maiores nomes do mercado, todos eles praticantes.

Através de uma nova série gratuita, você pode aprender tudo sobre essa jornada e os detalhes da profissão (e da formação em si). Confira neste link.

E vai muito além.

Por exemplo, nessa série gratuita, você descobrirá…

O que é a mentalidade de sobrevivência e quais são os seus dois mandamentos (“ nem todo ganho compensa o desgaste ” é um deles).

e quais são os seus (“ ” é um deles). Quem foi o terceiro sócio misterioso de Warren Buffett , que saiu do jogo há 40 anos, sem nenhum sucesso relevante, porque apesar de ser até mais inteligente… “tinha mais pressa”.

, que saiu do jogo há 40 anos, sem nenhum sucesso relevante, porque apesar de ser até mais inteligente… “tinha mais pressa”. O que a sequência matadora de acertos da Netflix em 2017 e a crise da empresa em 2022 podem te ensinar sobre riscos e sucesso .

da Netflix em 2017 e a da empresa em 2022 podem te ensinar . A verdade universal da natureza humana , que revela nossas verdadeiras motivações como investidores – explicada através da história de um vencedor do Prêmio Nobel em 1927 .

, que revela nossas verdadeiras motivações como investidores – explicada através da história de um vencedor do . Como capturar a filosofia de testes de Jeff Bezos através do maior fracasso da história da Amazon.

E muito mais se você clicar neste link

O que você leu até aqui não pode ser apagado da sua cabeça – não tem como “desver” essa oportunidade que está ao seu alcance.

Você pode aproveitá-la ao se capacitar e buscar um patamar financeiro que nunca imaginou antes. Ou pode dormir pensando nisso e se arrepender depois.

Nesse primeiro momento, basta um clique no botão abaixo para dar o primeiro passo – rápido, simples e fácil.

Dê a si mesmo o benefício da dúvida enquanto a oportunidade está no ar e veja o que acontece. Você pode se surpreender.

