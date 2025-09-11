Esses comando de seis palavras faz o ChatGPT trabalhar como um expert

Em meio à explosão de uso da inteligência artificial generativa, uma das dúvidas mais comuns entre profissionais é: como obter respostas realmente qualificadas do ChatGPT? Afinal, o modelo é versátil, mas também pode soar superficial se o usuário não souber conduzir bem a conversa.

A boa notícia é que há um comando simples — com apenas seis palavras — que pode transformar a qualidade das respostas:

“Finja que é um especialista em...”

Essa frase funciona como uma chave de ativação. Ao usá-la no início do prompt, você indica ao ChatGPT que ele deve assumir uma persona técnica, com conhecimento avançado na área escolhida. O resultado costuma ser uma resposta mais aprofundada, com vocabulário específico, estrutura profissional e, muitas vezes, insights que lembram o discurso de alguém experiente no assunto.

Por que funciona?

Modelos de linguagem como o ChatGPT são sensíveis ao contexto dado no prompt. Ao dizer “finja que é um especialista em marketing digital”, por exemplo, você aciona um padrão interno que faz o modelo buscar padrões de fala, termos e abordagens típicas de especialistas da área. Em vez de uma explicação genérica, ele entrega uma visão mais refinada e estratégica.

É o equivalente a escolher o “modo consultor sênior” antes de começar a conversa.

Além disso, esse comando é altamente adaptável. Ele pode ser ajustado conforme o objetivo. Veja alguns exemplos práticos:

“Finja que é um professor de física explicando para alunos do ensino médio.” Ideal para simplificar temas complexos.

“Finja que é um advogado especializado em direito tributário.” Perfeito para quem busca orientação inicial sobre regras fiscais.

“Finja que é um redator publicitário com 20 anos de experiência.” Útil para criar anúncios, títulos ou campanhas com foco em conversão.

“Finja que é um analista de investimentos falando com um cliente conservador.” Ajuda a ajustar o tom e o conteúdo ao perfil do público.

O poder da simulação

O termo “finja” pode parecer brincadeira, mas, nesse contexto, trata-se de um pedido estratégico. A IA não “sabe” como um especialista real pensa — mas é capaz de simular com alta precisão como ele se comunica, com base nos dados com os quais foi treinada.

Essa simulação, quando bem orientada, pode economizar horas de trabalho, desbloquear ideias e ampliar a produtividade em diversas áreas.

Uma dica final

Sempre que possível, combine esse comando com um pedido claro e com contexto. Por exemplo:

“Finja que é um especialista em branding digital. Crie um plano de ação para reposicionar uma marca de roupas sustentáveis voltada para o público jovem.”

Quanto mais detalhes você fornecer, mais precisa será a resposta. No fim das contas, saber pedir é tão importante quanto saber usar. E com apenas seis palavras, você pode transformar o ChatGPT de um assistente genérico em um verdadeiro expert.

