Essas decisões transformaram mulheres comuns em líderes extraordinárias

Muitas profissionais chegam a cargos de liderança não por seguirem a rota esperada, mas justamente por escolherem caminhos diferentes, trocando de área, assumindo funções menos glamourosas e buscando novas competências.

Essas escolhas ampliam habilidades, fortalecem a autonomia e abrem portas que o roteiro tradicional nem sempre oferece. As informações foram retiradas do site World Economic Forum.

Desenvolver novas habilidades abre caminhos inesperados

De acordo com um estudo da Cigna Corporation, oito em cada dez líderes recomendam atuar além do próprio conjunto de competências para crescer.

Aprender algo fora da especialidade amplia a capacidade de dialogar com diferentes equipes e facilita a comunicação com profissionais de áreas diversas. Mudar o repertório acelera o amadurecimento e prepara para responsabilidades mais amplas.

Focar no trabalho real, não no status

A maioria das entrevistadas admite ter aceitado funções menos glamourosas para avançar na carreira. Papéis discretos, mas estratégicos, costumam oferecer responsabilidades mais relevantes do que cargos visíveis.

Priorizar substância, e não aparência, ajuda a construir uma trajetória sólida e alinhada a objetivos de longo prazo.

Trocar de setor pode destravar oportunidades

Também é comum que profissionais se deparem com barreiras em suas áreas atuais. Por isso, muitas recomendam mudar de indústria para continuar crescendo.

Como várias competências são transferíveis, migrar para outro setor pode ser o impulso que faltava para assumir desafios maiores e expandir perspectivas.

Mentoria abre portas para novas possibilidades

A maior parte das líderes reconhece que teve pelo menos uma mentora ajudando em momentos decisivos da carreira. A troca de experiências amplia visão, oferece apoio emocional e estimula decisões mais ambiciosas.

Buscar alguém que inspire e compartilhar objetivos acelera o aprendizado e fortalece a autoconfiança.

Trilhas não convencionais criam possibilidades reais

Construir uma carreira de liderança nem sempre depende do caminho tradicional. Muitas vezes, cresce mais quem aceita desafios menos óbvios, aprende com outras áreas, muda de setor, busca apoio e se permite ir além do esperado.

Escolher a rota alternativa pode ser justamente o que abre as portas certas no momento certo.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.

