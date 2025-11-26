O erro silencioso que está sabotando a produtividade da sua equipe está em uma simples atitude

Develop high-performing employees and a leadership pipeline with a mentoring strategy in your workplace. A business development manager working in the modern office with her team is brainstorming about a business plan or strategy on a digital tablet. (Nitat Termmee/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 11h52.
Muitos líderes avançam na carreira sem nunca terem sido ensinados a lidar com feedback, o que torna o dia a dia mais difícil, lento e cheio de atritos evitáveis.
Quando a equipe não recebe orientações claras nem tem espaço seguro para falar, problemas se acumulam e soluções demoram mais a aparecer. As informações foram retiradas do site Radical Candor.
Assumir um cargo não significa ter todas as respostas. Mesmo assim, muitos gestores acreditam que pedir retorno demonstra fraqueza.
O resultado é um ambiente onde o líder tenta comandar tudo sozinho e a equipe hesita em falar a verdade. Entender que ouvir antes de orientar é parte do trabalho libera o time, aumenta colaboração e reduz erros repetidos.
Feedback específico, sincero e amigável ajuda pessoas a perceber o que funciona e o que precisa mudar. Mas isso só acontece quando o líder mostra que também está disposto a receber críticas.
Essa troca contínua melhora relações, reduz tensões e incentiva boas práticas. Em vez de evitar conversas difíceis, times passam a encará-las como parte natural do crescimento.
Quando o líder aprende a ouvir com atenção, fazer perguntas e oferecer orientações simples e diretas, a comunicação deixa de ser um obstáculo e vira um aliado. Falar com clareza, cuidado e intenção torna o clima mais transparente, reduz ruídos e melhora o fluxo de trabalho.
Equipes guiadas por líderes que sabem dar e receber retorno trabalham com mais confiança, trocam mais ideias e conseguem resolver problemas com rapidez. O feedback ajuda a identificar causas reais, evita retrabalho e sustenta um ambiente de confiança e cooperação.
Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.
