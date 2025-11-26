O erro silencioso que está sabotando a produtividade da sua equipe está em uma simples atitude

Muitos líderes avançam na carreira sem nunca terem sido ensinados a lidar com feedback, o que torna o dia a dia mais difícil, lento e cheio de atritos evitáveis.

Quando a equipe não recebe orientações claras nem tem espaço seguro para falar, problemas se acumulam e soluções demoram mais a aparecer. As informações foram retiradas do site Radical Candor.

Por que tantos líderes têm medo do feedback

Assumir um cargo não significa ter todas as respostas. Mesmo assim, muitos gestores acreditam que pedir retorno demonstra fraqueza.

O resultado é um ambiente onde o líder tenta comandar tudo sozinho e a equipe hesita em falar a verdade. Entender que ouvir antes de orientar é parte do trabalho libera o time, aumenta colaboração e reduz erros repetidos.

Treinar feedback cria um ciclo virtuoso

Feedback específico, sincero e amigável ajuda pessoas a perceber o que funciona e o que precisa mudar. Mas isso só acontece quando o líder mostra que também está disposto a receber críticas.

Essa troca contínua melhora relações, reduz tensões e incentiva boas práticas. Em vez de evitar conversas difíceis, times passam a encará-las como parte natural do crescimento.

Comunicação clara muda o ambiente de trabalho

Quando o líder aprende a ouvir com atenção, fazer perguntas e oferecer orientações simples e diretas, a comunicação deixa de ser um obstáculo e vira um aliado. Falar com clareza, cuidado e intenção torna o clima mais transparente, reduz ruídos e melhora o fluxo de trabalho.

Feedback fortalece equipes e acelera soluções

Equipes guiadas por líderes que sabem dar e receber retorno trabalham com mais confiança, trocam mais ideias e conseguem resolver problemas com rapidez. O feedback ajuda a identificar causas reais, evita retrabalho e sustenta um ambiente de confiança e cooperação.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.

A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.

Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.

