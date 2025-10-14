Essa habilidade simples separa quem é ouvido de quem é ignorado no trabalho

Saber se expressar é essencial, mas comunicar-se de forma assertiva é o que realmente diferencia quem é ouvido de quem é ignorado. Em um ambiente de trabalho cada vez mais dinâmico, a clareza na fala, o controle emocional e a empatia são fatores que definem o sucesso profissional.

É exatamente isso que o curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho, do Na Prática, propõe. Ele tem o intuito de ajudar na transformação das conversas em resultados, com técnicas que elevam seu desempenho e fortalecem sua presença no ambiente corporativo.

O que significa, na prática, se comunicar com assertividade

Comunicação assertiva é a capacidade de expressar ideias, opiniões e sentimentos de forma clara, empática e respeitosa, mesmo em situações de pressão.

É um equilíbrio entre falar com firmeza e ouvir com atenção, entre defender suas ideias e compreender as dos outros. Quem domina essa habilidade conquista credibilidade, melhora relações profissionais e passa a ser reconhecido como referência dentro das equipes.

O curso que transforma insegurança em autoconfiança

O curso Comunicação Assertiva no Trabalho é gratuito e pensado para quem quer mais do que teoria.

Durante as aulas, conduzidas por especialistas do Na Prática, você aprende a aplicar técnicas de expressão verbal e não verbal, a controlar o nervosismo ao se comunicar e a se posicionar com confiança em apresentações, reuniões e negociações.

Cada edição conta com o apoio de marcas patrocinadoras que acreditam no poder da comunicação como ferramenta de transformação profissional.

Resultados que se traduzem em crescimento de carreira

Ao final da formação, você não apenas domina técnicas de fala e escuta ativa — você passa a entender o impacto da comunicação na sua imagem profissional.

Os participantes relatam ganhos de autoconfiança, clareza e influência, aplicando os aprendizados desde a primeira aula. E, como o curso oferece certificado gratuito, ele também agrega valor concreto ao seu currículo.

Torne-se a voz que o mercado escuta com a comunicação assertiva

Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.

Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.

Descubra tudo sobre o curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho e inscreva-se agora mesmo