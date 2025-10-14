Essa habilidade simples separa quem é ouvido de quem é ignorado no trabalho

Redatora
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 16h14.
Saber se expressar é essencial, mas comunicar-se de forma assertiva é o que realmente diferencia quem é ouvido de quem é ignorado. Em um ambiente de trabalho cada vez mais dinâmico, a clareza na fala, o controle emocional e a empatia são fatores que definem o sucesso profissional.
É exatamente isso que o curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho, do Na Prática, propõe. Ele tem o intuito de ajudar na transformação das conversas em resultados, com técnicas que elevam seu desempenho e fortalecem sua presença no ambiente corporativo.
Comunicação assertiva é a capacidade de expressar ideias, opiniões e sentimentos de forma clara, empática e respeitosa, mesmo em situações de pressão.
É um equilíbrio entre falar com firmeza e ouvir com atenção, entre defender suas ideias e compreender as dos outros. Quem domina essa habilidade conquista credibilidade, melhora relações profissionais e passa a ser reconhecido como referência dentro das equipes.
O curso Comunicação Assertiva no Trabalho é gratuito e pensado para quem quer mais do que teoria.
Durante as aulas, conduzidas por especialistas do Na Prática, você aprende a aplicar técnicas de expressão verbal e não verbal, a controlar o nervosismo ao se comunicar e a se posicionar com confiança em apresentações, reuniões e negociações.
Cada edição conta com o apoio de marcas patrocinadoras que acreditam no poder da comunicação como ferramenta de transformação profissional.
Ao final da formação, você não apenas domina técnicas de fala e escuta ativa — você passa a entender o impacto da comunicação na sua imagem profissional.
Os participantes relatam ganhos de autoconfiança, clareza e influência, aplicando os aprendizados desde a primeira aula. E, como o curso oferece certificado gratuito, ele também agrega valor concreto ao seu currículo.
Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.
Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.
Descubra tudo sobre o curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho e inscreva-se agora mesmo