Essa ferramenta de IA coreana responde melhor que o ChatGPT em testes criativos

Desenvolvido na Coreia do Sul pela Naver — o principal motor de busca do país — o HyperCLOVA X é um modelo de linguagem de nova geração, similar ao ChatGPT.

Seu diferencial é que esse modelo foi treinado com uma base de dados profundamente conectada à cultura, idioma e hábitos locais dos usuários coreanos.

É a evolução do projeto HyperCLOVA, lançado em 2021, e que agora, em sua versão "X", se apresenta como uma IA com foco em:

Compreensão semântica mais profunda

Geração de conteúdo criativo com sensibilidade cultural

Alta precisão em respostas multilíngues, especialmente em coreano e inglês

Integração com produtos Naver, como motores de busca, navegadores e apps de produtividade

Por que o HyperCLOVA X tem se destacado?

De acordo com testes comparativos feitos por pesquisadores independentes e portais como MachineTranslation.com e FelloAI.com, o HyperCLOVA X:

Supera o ChatGPT em tarefas criativas , como escrita de histórias, criação de metáforas e geração de ideias originais

Interpreta contextos culturais com mais nuance , especialmente para usuários na Ásia

Mostra alto desempenho em inglês , apesar de ter sido treinado majoritariamente em coreano

Evita tendências ocidentais comuns , o que o torna mais alinhado com públicos locais

Oferece personalização de tom e estilo com maior precisão

Além disso, o modelo foi projetado para operar com infraestrutura local, reduzindo custos de latência e aumentando a segurança de dados.

Casos de uso do HyperCLOVA X

Por ser integrado ao ecossistema Naver, o HyperCLOVA X já está sendo usado em:

Motores de busca inteligentes

Atendimento automatizado em coreano com linguagem natural

Edição de texto e resumos automáticos para usuários comuns

Ferramentas de produtividade com IA embutida

Criação de campanhas de marketing hiperpersonalizadas para marcas locais

Como experimentar o poder criativo da IA coreana

Usuários na Coréia já têm acesso ao HyperCLOVA X via o Naver Smart Workspace e apps como Cue, a assistente de IA da empresa.

Se você tem acesso a um endpoint de API ou sandbox do modelo, pode testar prompts voltados para criatividade como este:

“Você é um escritor de campanhas publicitárias coreanas focado em emoções e metáforas culturais. Crie três ideias de campanha para um produto sustentável que conecte tradição e inovação.”

Esse tipo de comando ativa o que o modelo tem de mais refinado: uso de linguagem rica, equilíbrio entre emoção e lógica, e uma visão de mundo enraizada no contexto local — mas com fluência global.

