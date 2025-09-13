‘Trate o chatbot como um novo funcionário’: a orientação da Anthropic para dominar prompts de IA

Illustration
Redatora
Publicado em 13 de setembro de 2025 às 05h00.
A Anthropic, empresa de inteligência artificial responsável pelo Claude, publicou um guia inédito de engenharia de prompts voltado a usuários que utilizam chatbots como assistentes no trabalho.
A recomendação principal surpreendeu: trate o chatbot como um funcionário novo, que ainda não sabe nada da empresa.
O documento tem o objetivo de ajudar profissionais a extrair o melhor das ferramentas de IA generativa. A premissa da companhia é clara: a IA pode ser um parceiro estratégico nas tarefas cotidianas, mas é preciso saber se comunicar com ela.
O guia aborda desde o tom de voz adequado até a estruturação de tarefas mais complexas com base em objetivos claros e instruções específicas.
Ferramentas como o Claude não têm memória a longo prazo e precisam receber todas as instruções no mesmo bloco de mensagem. Ou seja, não adianta esperar que o sistema “lembre” de informações passadas: ele precisa de contexto completo sempre que for consultado.
O guia detalha boas práticas como:
Para exemplificar, a Anthropic mostra como uma simples mudança de abordagem pode mudar drasticamente o resultado.
Um prompt genérico como “Crie um plano de marketing” pode gerar respostas vagas, enquanto uma versão mais clara leva a entregas mais completas e úteis, por exemplo:
“Crie um plano de marketing digital para um produto SaaS voltado para empresas de médio porte no setor de logística, com foco em geração de leads nos próximos três meses”.
A eficiência no uso da IA está diretamente ligada à produtividade. Profissionais que dominam a arte do prompt conseguem automatizar relatórios, revisar documentos, gerar ideias criativas, estruturar apresentações e até realizar análises de mercado em minutos.
Para empresas, isso se traduz em ganho de tempo e redução de custo operacional. O manual da Anthropic também reforça que a IA não é mágica e que usuários não devem esperar soluções perfeitas sem esforço.
A colaboração eficaz entre humano e máquina requer tentativa, erro e refinamento. “Se a resposta da IA não for útil, refine seu prompt e tente novamente”, recomenda o documento.
