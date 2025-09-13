‘Trate o chatbot como um novo funcionário’: a orientação da Anthropic para dominar prompts de IA

A Anthropic, empresa de inteligência artificial responsável pelo Claude, publicou um guia inédito de engenharia de prompts voltado a usuários que utilizam chatbots como assistentes no trabalho.

A recomendação principal surpreendeu: trate o chatbot como um funcionário novo, que ainda não sabe nada da empresa.

O documento tem o objetivo de ajudar profissionais a extrair o melhor das ferramentas de IA generativa. A premissa da companhia é clara: a IA pode ser um parceiro estratégico nas tarefas cotidianas, mas é preciso saber se comunicar com ela.

O guia aborda desde o tom de voz adequado até a estruturação de tarefas mais complexas com base em objetivos claros e instruções específicas.

Clareza, contexto e paciência: os pilares da comunicação com a IA

Ferramentas como o Claude não têm memória a longo prazo e precisam receber todas as instruções no mesmo bloco de mensagem. Ou seja, não adianta esperar que o sistema “lembre” de informações passadas: ele precisa de contexto completo sempre que for consultado.

O guia detalha boas práticas como:

Criar listas com subtarefas para pedidos complexos;

Especificar o formato da resposta desejada;

Informar o objetivo final da tarefa;

Usar linguagem educada e direta.

Para exemplificar, a Anthropic mostra como uma simples mudança de abordagem pode mudar drasticamente o resultado.

Um prompt genérico como “Crie um plano de marketing” pode gerar respostas vagas, enquanto uma versão mais clara leva a entregas mais completas e úteis, por exemplo:

“Crie um plano de marketing digital para um produto SaaS voltado para empresas de médio porte no setor de logística, com foco em geração de leads nos próximos três meses”.

Prompts bem feitos impactam diretamente na produtividade

A eficiência no uso da IA está diretamente ligada à produtividade. Profissionais que dominam a arte do prompt conseguem automatizar relatórios, revisar documentos, gerar ideias criativas, estruturar apresentações e até realizar análises de mercado em minutos.

Para empresas, isso se traduz em ganho de tempo e redução de custo operacional. O manual da Anthropic também reforça que a IA não é mágica e que usuários não devem esperar soluções perfeitas sem esforço.

A colaboração eficaz entre humano e máquina requer tentativa, erro e refinamento. “Se a resposta da IA não for útil, refine seu prompt e tente novamente”, recomenda o documento.

