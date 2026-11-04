O legado de Dolores Huerta: o que sua vida ensina sobre liderança feminina e poder coletivo

Dolores Huerta, uma das figuras mais influentes da história trabalhista e dos direitos civis nos Estados Unidos, morreu em 28 de outubro, aos 96 anos. Ela deixa um legado de mais de sete décadas, que vai da cofundação do sindicato United Farm Workers (UFW) à frase que, décadas depois, inspirou o slogan de campanha de Barack Obama.

Em entrevista à jornalista Marianne Schnall, da Forbes, em um encontro de lideranças femininas na casa de Gloria Steinem em dezembro, Huerta resumiu como se via: “Eu me identifico como organizadora, e algumas pessoas me conhecem como líder trabalhista.”

As informações foram retiradas de Forbes.

Da sala de aula aos piquetes

Nascida em 1930 no Novo México e criada na Califórnia, Huerta começou a vida profissional como professora. Foi o contato com a pobreza enfrentada por crianças em sua sala de aula que a levou a se tornar organizadora comunitária.

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Ao lado de César Chávez, ela ajudou a fundar a organização que se tornaria a United Farm Workers, liderando greves, coordenando boicotes e negociando acordos que melhoraram salários e condições de trabalho para trabalhadores rurais.

Chávez se tornou o rosto mais público do movimento, mas Huerta foi arquiteta de seus resultados por conta própria, com habilidades de negociação que transformaram demandas coletivas em reformas concretas.

Do grito ‘Sí, se puede’ ao ‘Yes We Can’ de Obama

Em 1972, organizando trabalhadores rurais no Arizona, Huerta criou a frase “Sí, se puede” (“Sim, nós podemos”). O grito se tornou símbolo do movimento e, décadas depois, inspirou o slogan “Yes We Can” da campanha presidencial de Obama, que reconheceu publicamente a origem ao conceder a Huerta a Medalha Presidencial da Liberdade, em 2012.

Para Huerta, o poder coletivo também passava pelas urnas. “Podemos marchar e protestar, mas isso não vai mudar nada por si só. Só quem muda políticas são as pessoas que elegemos”, disse, defendendo o voto como “a única arma não violenta” para proteger famílias e trabalhadores.

Liderar sem ego

Ao longo da vida, Huerta refinou sua visão sobre liderança feminina. “Achava que feminismo era só mulher no poder, mas é mais do que isso”, disse à jornalista, atribuindo a Gloria Steinem e Eleanor Smeal parte dessa virada de entendimento.

Sobre o estilo de liderança das mulheres, foi direta: “Mulheres tendem a usar mais uma abordagem de equipe, compartilhando ideias e envolvendo outras pessoas na solução de problemas. Há menos ego envolvido quando mulheres atuam para resolver problemas. Elas pensam no bem maior para todos, sem prejudicar ninguém no caminho”, disse à Forbes.

O silêncio de 60 anos

Em março de 2026, Huerta revelou publicamente que Chávez a abusou sexualmente décadas antes. Segundo ela, manteve o episódio em segredo por cerca de 60 anos por medo de que a denúncia prejudicasse o movimento ao qual havia dedicado a vida.

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“Guardei esse segredo por tempo suficiente. Meu silêncio termina aqui”, declarou, em nota pública após a revelação, que incluiu relatos de outras mulheres e reabriu a discussão sobre o legado de Chávez.

O episódio expõe uma tensão que atravessa muitos movimentos de justiça social: o que acontece quando mulheres sentem que precisam proteger uma causa às custas da própria segurança, e como cobrar de dentro a mesma transparência que se exige de fora.

Mesmo aos 90 anos, Huerta seguia defendendo educação, participação política e igualdade de gênero. “Tenho fé na boa vontade das pessoas no nosso país e que a justiça vai prevalecer, mas isso vai exigir muita organização, educação e trabalho duro”, disse à Forbes em 2025.

Sí, se puede. A frase que ela deixou ao mundo também resume o que pedia para si mesma: esperança não como substituto da ação, mas como razão para continuar.

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