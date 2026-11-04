Até 1.000 currículos por vaga: 7 cuidados para usar IA no recrutamento sem perder talentos de vista

93% dos recrutadores pretendiam aumentar o uso de inteligência artificial em 2026, segundo pesquisa do LinkedIn com 6.554 profissionais de RH em diversos mercados, entre eles o Brasil. A pressa tem explicação: dependendo da posição, uma única vaga pode receber cerca de 1.000 currículos. A IA ajuda a identificar experiências relevantes e agiliza o contato com os candidatos. Resta decidir o que fazer com o tempo economizado.

Para Viviane Alvarenga, diretora de Gente & Gestão da Farmarcas, administradora de redes associativistas de farmácias, e da Febrafar, a tecnologia precisa vir acompanhada de critérios claros e de profissionais capazes de interpretar seus resultados. “Costumo dizer que nada é mais soberano do que a pessoa em um processo seletivo”, diz.

O ganho está no que vem depois da triagem

No Brasil, a adoção ainda está em construção. Em levantamento da SGF Global com o LinkedIn, divulgado em 2025, 11% dos profissionais de atração de talentos diziam usar IA generativa ativamente no recrutamento, e 26% estavam em fase de testes. Entre os que já usavam, 89% percebiam mais eficiência.

Eficiência, para Viviane, é só o ponto de partida. O tempo conquistado com a automação deve abrir espaço para uma avaliação mais cuidadosa, que considere competências e trajetórias que uma classificação inicial pode não revelar.

A expectativa aparece também entre os recrutadores ouvidos pelo LinkedIn. Dos 66% que pretendem usar mais IA na pré-seleção para entrevistas, 70% acreditam que isso vai gerar conversas mais valiosas.

7 orientações para usar IA no recrutamento

Defina o que a vaga exige antes de aplicar os filtros. A empresa precisa ter clareza sobre as experiências e os comportamentos necessários. Os desafios do trabalho, a dinâmica da equipe e a cultura da organização devem orientar os critérios das ferramentas. Use a tecnologia para ampliar a análise das trajetórias. A IA pode reconhecer experiências semelhantes descritas com nomes diferentes. O recurso ajuda, mas pede uma análise que vá além das palavras-chave. Mantenha o RH na interpretação dos resultados. As classificações iniciais devem apoiar o trabalho dos profissionais de Gestão de Pessoas, com espaço para ouvir, investigar e rever decisões. Aproveite o tempo ganho para conversar melhor. A entrevista é o momento de explorar situações reais, compreender decisões e identificar como as experiências do candidato podem contribuir para o trabalho. Investigue resultados contraditórios. Quando uma avaliação diverge do que foi observado em outras etapas, vale entender a diferença. Uma conversa pode revelar informações que mudam a interpretação do resultado. Estabeleça orientações para o uso das ferramentas. A empresa precisa definir critérios e orientar quem lida com os dados dos candidatos, além de escolher ferramentas seguras. No levantamento da SGF, privacidade e segurança de dados foram a barreira mais citada, por 37% dos profissionais. Cuide do conteúdo e do tom das devolutivas. A automação permite responder mesmo quando há muitos inscritos, mas a empresa continua responsável pelas mensagens. As palavras precisam demonstrar respeito por quem procura emprego.

Rever a primeira impressão também é trabalho do RH

Para Viviane, a contribuição da IA ao recrutamento está também nas condições que ela cria para uma escuta mais atenta. Ampliar a capacidade de análise exige preservar a disposição para conhecer as pessoas e reconsiderar uma primeira impressão.

“Acredito que o tempo conquistado com a tecnologia deve ser utilizado no conhecimento de quem está à nossa frente”, diz.

A máquina organiza a pilha. Reconhecer quem está nela continua sendo trabalho de gente.

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Como usar IA no recrutamento sem perder talentos?

Segundo Viviane Alvarenga, diretora de Gente & Gestão da Farmarcas e da Febrafar, é preciso definir critérios claros antes de aplicar os filtros, manter o RH na interpretação dos resultados e usar o tempo ganho em conversas mais aprofundadas com os candidatos.

Quantos recrutadores pretendem usar mais IA?

Em pesquisa do LinkedIn feita em novembro de 2025, 93% dos recrutadores disseram que pretendiam aumentar o uso de IA em 2026.

A IA pode substituir o recrutador?

Para Viviane, não. As classificações das ferramentas devem apoiar o trabalho do RH, que precisa ouvir, investigar e rever decisões.

O que fazer quando a avaliação contradiz a entrevista?

A orientação é procurar entender a diferença. Uma conversa pode revelar informações que mudam a interpretação do resultado.

Qual é a principal preocupação com a IA no recrutamento no Brasil?

Em levantamento da SGF Global com o LinkedIn, privacidade e segurança de dados foram a barreira mais citada, por 37% dos profissionais de atração de talentos e RH.