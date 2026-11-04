Até 1.000 currículos por vaga: 7 cuidados para usar IA no recrutamento sem perder talentos de vista

Uso de IA no recrutamento exige currículos mais claros e objetivos | Freepik
Redatora
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 17h05.
93% dos recrutadores pretendiam aumentar o uso de inteligência artificial em 2026, segundo pesquisa do LinkedIn com 6.554 profissionais de RH em diversos mercados, entre eles o Brasil. A pressa tem explicação: dependendo da posição, uma única vaga pode receber cerca de 1.000 currículos. A IA ajuda a identificar experiências relevantes e agiliza o contato com os candidatos. Resta decidir o que fazer com o tempo economizado.
Para Viviane Alvarenga, diretora de Gente & Gestão da Farmarcas, administradora de redes associativistas de farmácias, e da Febrafar, a tecnologia precisa vir acompanhada de critérios claros e de profissionais capazes de interpretar seus resultados. “Costumo dizer que nada é mais soberano do que a pessoa em um processo seletivo”, diz.
No Brasil, a adoção ainda está em construção. Em levantamento da SGF Global com o LinkedIn, divulgado em 2025, 11% dos profissionais de atração de talentos diziam usar IA generativa ativamente no recrutamento, e 26% estavam em fase de testes. Entre os que já usavam, 89% percebiam mais eficiência.
Eficiência, para Viviane, é só o ponto de partida. O tempo conquistado com a automação deve abrir espaço para uma avaliação mais cuidadosa, que considere competências e trajetórias que uma classificação inicial pode não revelar.
A expectativa aparece também entre os recrutadores ouvidos pelo LinkedIn. Dos 66% que pretendem usar mais IA na pré-seleção para entrevistas, 70% acreditam que isso vai gerar conversas mais valiosas.
Para Viviane, a contribuição da IA ao recrutamento está também nas condições que ela cria para uma escuta mais atenta. Ampliar a capacidade de análise exige preservar a disposição para conhecer as pessoas e reconsiderar uma primeira impressão.
“Acredito que o tempo conquistado com a tecnologia deve ser utilizado no conhecimento de quem está à nossa frente”, diz.
A máquina organiza a pilha. Reconhecer quem está nela continua sendo trabalho de gente.
LEIA MAIS: Conheça os programas de desenvolvimento da Saint Paul In Company
Segundo Viviane Alvarenga, diretora de Gente & Gestão da Farmarcas e da Febrafar, é preciso definir critérios claros antes de aplicar os filtros, manter o RH na interpretação dos resultados e usar o tempo ganho em conversas mais aprofundadas com os candidatos.
Em pesquisa do LinkedIn feita em novembro de 2025, 93% dos recrutadores disseram que pretendiam aumentar o uso de IA em 2026.
Para Viviane, não. As classificações das ferramentas devem apoiar o trabalho do RH, que precisa ouvir, investigar e rever decisões.
A orientação é procurar entender a diferença. Uma conversa pode revelar informações que mudam a interpretação do resultado.
Em levantamento da SGF Global com o LinkedIn, privacidade e segurança de dados foram a barreira mais citada, por 37% dos profissionais de atração de talentos e RH.