Energisa lança programa de estágio com mais de 240 vagas

O Grupo Energisa está com inscrições abertas em seu programa de estágio. São 242 vagas em 20 cidades de 10 estados: Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, São Paulo, Minas Gerais, Rondônia, Tocantins e Ceará, onde a empresa mantém a Multi Energisa, unidade especializada em serviços de call center.

As oportunidades são voltadas para nível técnico e superior em áreas como Administração, Direito e Engenharia.

De acordo com a empresa, a Energia está buscando candidatos criativos, que possam ser aproveitados nos quadros.

O programa de estágio tem duração de 12 meses, sendo possível renovação por mais 12 meses para os estagiários das vagas de nível superior. A Energisa oferece remuneração compatível com o mercado, incluindo vale-transporte e seguro de vida.

Com 115 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre.

Com receita líquida anual de R$ 16,9 bilhões (2019), o Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em todas as regiões do Brasil.

Inscrições: até o dia 28 de fevereiro no link https://jobs.kenoby.com/estagioenergisa/.