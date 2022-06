Empresa paga R$ 5 mil para qualquer um que indicar programadores para vagas de emprego

Não é novidade que a disputa por profissionais de tecnologia é acirrada. Mas a Livus, plataforma que monetiza conteúdos na internet, encontrou uma saída inusitada para contratar desenvolvedores mais rapidamente: pagar R$ 5 mil para qualquer pessoa que indique um profissional que seja contratado pela empresa.

No total são três posições válidas para o programa que inclui: uma de Front-End Engineer Staff, uma de Back-End Engineer Senior e uma vaga afirmativa de Back-End Engineer exclusiva para o gênero feminino.

Com quase dois anos no mercado da creator economy, a Livus conta com uma equipe de 15 pessoas, e um time de tecnologia composto por cinco desenvolvedores, sendo três mulheres, e segue em ritmo acelerado de crescimento.

O objetivo do bônus é atrair profissionais experientes em criar produtos com alta performance, além de contribuir com os processos internos.

“Quem topar entrar com a gente nesse momento de empresa também vai ajudar na construção da nossa cultura, tanto em termos de diversidade, colaboração e qualidade em tudo que fazemos, quanto em relação à excelência técnica em tecnologia”, diz Alexandre Alvares, CEO da Livus.

Como participar?

Para os interessados em se tornar caça-talentos, é preciso prestar atenção às regras do programa:

A indicação tem que ser feita com uma introdução detalhada do profissional, enviada por e-mail (luciano@livus.com.br) ou WhatsApp;

Essa pessoa precisa ser próxima ou já ter trabalhado junto a quem ela está indicando, com alguma comprovação;

A pessoa indicada não pode já estar em contato com o time da Livus;

Se a pessoa indicada for contratada, ela precisa permanecer por pelo menos 3 meses na empresa;

O pagamento será realizado em duas parcelas: 10% no final da primeira semana de trabalho e 90% uma semana depois de completar os 3 meses.

Os detalhes sobre as posições abertas também podem ser adquiridas pelo email people@livus.com.br, com o nome da vaga no assunto ou no site da Livus.