Empreendedorismo feminino: como a formação em administração ajuda?

O fenômeno do empreendedorismo feminino se consolidou no país: segundo levantamento do Sebrae com base na PNAD Contínua do IBGE, em 2024 havia cerca de 10,4 milhões de mulheres empreendedoras, o maior número da série histórica.

Mesmo com esse crescimento, a participação feminina ainda está em torno de 34% dos empreendedores, apesar de as mulheres representarem 51,7% da população em idade ativa.

Motivações e desafios revelam o perfil atual: segundo pesquisa da Serasa Experian, boa parte cita flexibilidade de horário como razão para empreender; outras apontam independência financeira.

Diante desse panorama, o empreendedorismo feminino tem muito a ganhar quando aliado à formação técnica e em gestão.

Iniciar um negócio exige mais do que uma boa ideia — requer clareza de propósito, gestão eficiente, análise de mercado e estrutura financeira. Para o empreendedorismo feminino, esses desafios são ainda maiores, seja pela dupla jornada, pela falta de rede de apoio ou outros fatores. A formação em administração oferece justamente o ferramental que ajuda a transformar ideias em negócios robustos e escaláveis.

Durante o curso, a aluna desenvolve competências como:

montar plano de negócios realista e viável;

interpretar indicadores financeiros e gerir fluxo de caixa;

implementar estratégias de marketing digital e inovação;

administrar pessoas e processos, inclusive em contextos híbridos ou remotos.

Essas habilidades são especialmente relevantes para mulheres que buscam empreender com mais autonomia, superar barreiras e conquistar resultados concretos.

Para a mulher empreendedora — seja ela mãe, profissional em transição ou buscadora de independência — a formação em administração traz ganhos práticos:

1. Planejamento + execução

O empreendedorismo feminino frisa a busca por autonomia e flexibilidade. O curso de administração prepara para traçar metas, acompanhar resultados e ajustar rumo — fatores essenciais para empreendedoras que precisam conciliar vida pessoal, negócio e crescimento.

2. Acesso a financiamento e rede de contato

Uma das barreiras do empreendedorismo feminino é a dificuldade de crédito. O conhecimento em finanças e gestão, abordados em disciplinas de administração, aumenta a credibilidade junto a investidores e instituições.

Esse preparo ajuda a mulher a estruturar melhor sua empresa, reduzir riscos e obter condições mais favoráveis, ampliando as chances de sucesso.

3. Inovação e tecnologia

Na gradua­ção em administração moderna, há disciplinas de tecnologia, análise de dados e transformação digital — tornando possível ao empreendedor feminino aproveitar ferramentas e se diferenciar no mercado.

O empreendedorismo feminino evolui no Brasil — com crescimento, desafios e oportunidades. Ter uma formação em administração não é requisito obrigatório para empreender, mas torna-se uma vantagem estratégica.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.