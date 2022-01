Emirates Airlines faz evento de recrutamento de comissários no Brasil

A companhia aérea Emirates Airlines vai realizar um evento de recrutamento para contratar novos comissários no Brasil nesta semana.

Já imaginou ter acesso a todos os materiais gratuitos da EXAME para investimentos, educação e desenvolvimento pessoal? Agora você pode: confira nossa página de conteúdos gratuitos para baixar.

Nos dias 6, 8 e 9 de janeiro, a agência de recrutamento Fly Right International fará a seleção de candidatos em São Paulo.

No final de 2021, o Sheikh Ahmed Al Maktoum, CEO da Emirates Airlines confirmou o retorno das rotas entre São Paulo e Dubai com o Airbus A380. A meta é retomar os voos ao Rio de Janeiro e também ampliar a rota para Santiago do Chile.

Para a retomada das viagens após a pandemia, a companhia aérea precisa selecionar funcionários para completar suas equipes de voo. Os eventos de recrutamento, que são presenciais, foram pausados durante a pandemia.

A empresa não pede pelo curso de comissários, só é necessário ter mais de 21 anos e falar inglês. Ter experiência anterior de atendimento ao público é desejável.

Nesta fase, serão realizadas etapas eliminatórias de entrevista, atividade em grupo, testes físicos e testes de inglês. Depois, os candidatos que passarem são encaminhados para uma segunda etapa diretamente com a Emirates.

No dia do recrutamento, é necessário levar o formulário de inscrição impresso, uma foto (passaporte) e certificado de vacinação. A empresa também para os candidatos seguirem o código de vestimenta.

Confira mais informações e instruções sobre o processo pelo site. Os interessados podem se inscrever neste formulário.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.