Apesar da pressão de Elon Musk, verificação paga no Twitter ficará para outro dia

A cobrança pelo sistema de verificação foi uma das mudanças propostas por Musk depois que assumiu o Twitter no final do mês passado.

Mas com um negócio de US$ 44 bilhões nas mãos, o bilionário está sob pressão financeira depois de financiar parte da compra com US$ 13 bilhões em emissão de dívidas.

Considerando que o Twitter há muito não é lucrativo e, como outras empresas de mídia social, enfrenta um enfraquecimento nos gastos com publicidade digital à medida que a economia global caminha para uma recessão, a corrida para Musk é contra o tempo.

Para obter algum lucro extra para companhia, além do programa de assinatura, ele também cogita a adição de mensagens diretas pagas – que permitiriam aos usuários enviar mensagens privadas para usuários de alto perfil. Também discute reviver o Vine, uma plataforma de vídeo de formato curto que se parecia com o TikTok.

No domingo, Musk disse que o Twitter deve continuar a reprimir contas que fingem ser outras pessoas. "No futuro, qualquer perfil que faça uma imitação sem especificar claramente que se trata de uma 'paródia' será suspenso permanentemente", afirmou em um tweet.