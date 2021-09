Do Google ao Einstein: veja as empresas dos sonhos para universitários

Qual é a empresa dos sonhos para um jovem universitário brasileiro trabalhar? Apesar de variar conforme a área de estudos, os nomes preferidos costumam ser de empresas grandes, líderes em seus setores e que passam uma mensagem clara na comunicação.

Quem faz a constatação deste último ponto é a analista Juliana Calderari, diretora da consultoria Universum. A Universum tem um levantamento anual para saber quais são as marcas de empresas preferidas pelos estudantes brasileiros. Neste ano, foram pesquisadas as preferências de mais de 30 mil estudantes, de 126 instituições brasileiras.

"Neste ano, nós tivemos três grandes ganhadores, que foi Ambev, que aparece no top 5 de três áreas de estudo e no top 10 de várias. Na Ambev, eles fazem bastante investimento como uma marca empregadora, com estágio e trainee. É também um negócio que não teve muito impacto na pandemia. Temos também Magalu, que cresce com a atuação forte da Luiza Helena Trajano, também pega carona no e-commerce, na expansão das aquisições... O Grupo tem atratividade e exposição na mídia. E a terceira é a Johnson&Johnson, que é uma das empresas que desenvolveram vacinas para a covid", analisa Juliana Calderari, diretora da Universum.

Todas essas empresas dividem lugar com empresas pops e internacionais como o já reconhecido Google, que foi um dos primeiros a inovar na experiência do profissional, com foco em qualidade de vida, ainda no começo dos anos 2000, e hoje colhe frutos.

Uma novidade do ranking é a entrada do Hospital Israelita Albert Einstein, que de primeira já foi para o primeiro lugar da preferência dos alunos de saúde. Para Juliana, a atuação do hospital durante a pandemia explica esse sucesso.

A pesquisa também levantou com os estudantes quais são os aspectos culturais que a empresa precisa ter. Entre 10 principais pontos, há neste ano a chegada da preocupação com a responsabilidade social, em 10º lugar.

Do primeiro ao nono estão: Boa referência para a futura carreira, desenvolvimento profissional, ganhos futuros, segurança, inovação, liderança que apoia o desenvolvimento, ambiente criativo, sucesso de mercado e clareza na trilha profissional.

Veja abaixo as empresas preferidas pelos universitários, por área de estudos.

Negócios e Administração

Google Itaú Unibanco Ambev Banco Bradesco Governo Federal Nubank Banco do Brasil Netflix Amazon Santander

Engenharia

Petrobras MRV Engenharia Google Ambev Governo Federal Microsoft Apple Vale Amazon Embraer

Tecnologia

Google Microsoft Amazon Apple Nubank Netflix Facebook IBM Samsung Intel

Ciências Naturais

Governo Federal Petrobras Ambev Natura Google Bayer Vale Johnson & Johnson Hospital Albert Einstein Nestlé

Humanas, Artes e Educação

Google Netflix Governo Federal Globo Amazon Apple Banco do Brasil Hospital Albert Einstein Nubank Microsoft

Direito

Governo Federal Google Banco do Brasil Apple Amazon Netflix Itaú Unibanco Banco Bradesco Nubank Petrobras

Saúde e Medicina