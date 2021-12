Dicas de Cris Junqueira para você tirar seus sonhos do papel

O planejamento é essencial para uma vida financeira saudável e para que seja possível alcançar as metas para o próximo ano. Seja uma viagem, seja a compra de um imóvel, seja a mudança de emprego ou até de país. Com o planejamento e disciplina é possível tirar os sonhos do papel.

Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, elaborou um passo a passo de como criar um planejamento financeiro para qualquer meta traçada, seja de curto, seja de médio, seja de longo prazo. Veja abaixo:

Entenda sua vida financeira: é fundamental entender quanto você ganha, quais são suas fontes de renda, quais são os gastos e as despesas e para onde está indo o dinheiro. “É importante levantar tudo que entra e sai. Aqui, vale anotar tudo no caderninho ou planilha.”

Conheça suas despesas: avalie a fundo os custos e as despesas. A dica é saber diferenciar as categorias divididas entre as fixas (aluguel, condomínio, conta de luz, entre outros) e as pontuais (presentes, jantares, entre outros). "É importante diferenciar para entender qual é a base de custo fixo."

Defina as metas: é importante definir quais objetivos você quer alcançar. Existe uma metodologia de definição de metas que chama Smart. Neste caso, as metas são categorizadas entre específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Importante: pense nas metas dentro desses critérios.

Tenha metas atingíveis e relevantes: não adianta querer ter algo fora de seu padrão de vida para que seja alcançado no curto prazo. Se a renda da pessoa não for combatível, a meta deixa de ser realista. Em relação à relevância, a orientação é que a meta não for algo que a pessoa queira muito, ela desistirá no meio do caminho.

Estabeleça um prazo: para que a meta vire realidade é importante traçar um prazo. Tenha um horizonte de tempo, seja ele curto ou de longo prazo.

Invista: mantenha o dinheiro investido. É importante pensar na estratégia em relação à liquidez e ao risco de investimento. Avalie o perfil de investidor e o prazo que você precisa do dinheiro. Veja a liquidez dos investimentos. Vale lembrar que não investir perde poder de compra devido à inflação.

Antes de começar tenha uma reserva de emergência: tenha dinheiro guardado para eventuais acontecimentos, seja acidente, seja perda de emprego etc. Assim, o dinheiro que estava reservado para a meta estabelecida permanece intacto. A reserva é um colchão de segurança e de proteção.