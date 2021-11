Professor de português dá dica para escrever textos mais claros

Por Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

Dominar as regras gramaticais, conhecer o padrão da Língua Portuguesa, é transformador, porque a criação textual ficará ordenada. Quem se dedica à norma, habituando-se à leitura, consegue compreender os vários caminhos de uma sentença, um parágrafo, uma mensagem, uma obra.

Em uma matéria jornalística, está registrado: “O vento destruiu tudo, até a entrada do parque.”

A preposição “até” pode tanto revelar “limite” como “inclusão”. Caso a “entrada do parque” não tenha sido destruída, a sugestão gramatical é escrever “até à” (para se revelar a fronteira, o limite):

“O vento destruiu tudo, até à entrada do parque.”

A IMPORTÂNCIA DA ORDEM E DOS CONECTIVOS

Vejamos como frases longas e desconexas prejudicam a compreensão:

"A comissão encontrou equipamentos velhos no laboratório e muitas amostras de órgãos abandonados, que deveriam servir para o diagnóstico de câncer, mas já foram analisadas as lâminas com o exame preventivo, que também estavam esquecidas e foram alvo de denúncias na semana passada."

Com a reescritura, o texto torna-se objetivo (e ordenado):

"Alvo de denúncias na semana passada, a comissão encontrou equipamentos velhos no laboratório e muitas amostras de órgãos abandonados, que deveriam servir para o diagnóstico de câncer. Além disso, foram encontradas lâminas com o exame preventivo, igualmente esquecidas."

O uso da pontuação e da expressão “além disso” garantem fluidez. O escritor, nesse caso, revela-se atencioso com o sentido pretendido e, antes de tudo, com o leitor.

Por isso, gramática não é luxo; é a ferramenta para convencimento e ordenação. Escrever, cuidadoso com a revisão, é um gesto de respeito com quem lerá aquela determinada comunicação escrita.

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.