Famílias adotam a IA no dia a dia — e o impacto vai muito além da praticidade

Planejar refeições da semana, acertar no presente e inventar histórias novas para as crianças são tarefas que consomem tempo e criatividade. As ferramentas de inteligência artificial estão começando a assumir parte do trabalho doméstico, oferecendo soluções rápidas, personalizadas e cada vez mais precisas.

O repórter do The New York Times, Brian X. Chen, testou diferentes usos da tecnologia para entender como a IA pode aliviar o cotidiano: desde montar cardápios completos a partir de preferências alimentares até sugerir presentes com base em interesses e orçamento, além de criar histórias infantis sob medida para cada família.

À mesa com a família

No planejamento de refeições, modelos generativos como ChatGPT e Bing demonstram desempenho impressionante ao criar cardápios completos considerando gostos, restrições alimentares e objetivos, como perda de peso.

O jornalista testou um comando simples, pedindo refeições de cinco dias para um casal que prefere culinárias asiáticas e italiana, e recebeu um quadro pronto para impressão, útil até para ser fixado na geladeira.

A partir do mesmo pedido, a IA também buscou receitas de fontes confiáveis, como Food Network e BBC, e reuniu todos os ingredientes por categoria de supermercado.

No entanto, cozinheiros profissionais alertam para riscos de erros nas receitas geradas por IA, reforçando a necessidade de conferência humana, uma lição valiosa para qualquer profissional que pretende incorporar a tecnologia ao dia a dia de trabalho.

No campo dos presentes, Chen destaca o DreamGift, que usa IA para sugerir opções com base em idade, interesses e orçamento.

Ferramentas como Bing e Bard também vêm ganhando força como assistentes de compras, capazes de oferecer recomendações mais precisas quanto mais detalhadas forem as informações fornecidas.

Escolher presentes

No universo dos presentes, a reportagem destaca que a inteligência artificial também começa a assumir o papel de conselheira. Plataformas como o DreamGift usam questionários sobre idade, interesses e orçamento para chegar a sugestões personalizadas, enquanto chatbots como Bing e Bard funcionam como assistentes de compras conectados a buscadores. Quanto mais detalhes o usuário fornece, mais precisas se tornam as recomendações a ponto de, segundo Chen, algumas opções sugeridas pela IA terem agradado mais à sua esposa do que certos presentes escolhidos por ele ao longo dos anos.

Para encerrar, a matéria aborda o uso criativo da tecnologia na produção de histórias infantis. ChatGPT e Bard conseguem gerar narrativas personalizadas a partir de detalhes fornecidos pelos pais, desde o estilo literário até situações vividas pelas crianças, como enfrentar uma mudança de casa.

As histórias podem ser combinadas com ilustrações criadas por geradores de imagem como Midjourney, permitindo inclusive montar livros físicos por meio de serviços como Google Photos e Shutterfly.

O conjunto de usos cotidianos descritos revela algo maior: a IA já não é apenas uma tendência distante, restrita a especialistas. Ela está sendo incorporada às tarefas mais simples do dia a dia e isso reforça por que profissionais de qualquer área precisam aprender a utilizá-la.

Quem domina essas ferramentas ganha tempo, amplia a capacidade de criação e leva essa produtividade também para o ambiente de trabalho.

