Da capa da EXAME para a sala de aula: alunos da Saint Paul têm aula com C-level da Vulcabras

Thaiany Assad, Wagner Dantas e Pedro Bartelle, da Vulcabras: foco na gestão de marcas esportivas (Leandro Fonseca/Exame)
Redação Exame
Publicado em 30 de junho de 2026 às 15h51.
Última atualização em 30 de junho de 2026 às 15h55.
O abismo que tradicionalmente separa a teoria dos livros acadêmicos da tomada de decisão sob pressão no ambiente corporativo foi reduzido a zero na graduação em Administração da Saint Paul Escola de Negócios.
Durante uma intensa semana de imersão, os estudantes participaram do Case CAPA EXAME, um modelo pedagógico disruptivo que conecta os alunos às estratégias de empresas que são referências de mercado e frequentemente protagonizam as reportagens da principal publicação de negócios do país. O alvo do estudo desta edição foi a Vulcabras, a maior gestora de marcas de artigos esportivos do Brasil (dona de marcas como Olympikus, Under Armour e Mizuno).
A experiência atingiu o seu ápice em uma aula de fechamento que trouxe os estudantes face a face com o próprio CFO (Chief Financial Officer) da Vulcabras, Wagner Dantas. Após dias debruçados sobre o fluxo de caixa, balanços, cadeia logística e posicionamento de mercado da empresa, os graduandos apresentaram suas análises e sabatinaram o principal executivo de finanças da companhia, recebendo um feedback em tempo real de quem comanda o negócio no dia a dia.
O Case CAPA EXAME foi desenhado de forma estratégica para suceder o bloco de avaliações dos alunos. O aluno da graduação de administração da Saint Paul, Mateus Barbosa explica que a dinâmica funcionou como uma extensão prática e viva do que haviam acabado de consolidar em sala de aula.
"Passamos uma semana inteira estudando profundamente a Vulcabras para a nossa última avaliação. O projeto manteve tudo isso fresco na nossa cabeça. Ter o CFO, um executivo de C-Level, vindo aqui para discutir a visão deles sobre o negócio, problemas reais e fluxo de caixa foi incrível para entender a matéria dentro do contexto real da empresa", destaca Mateus.
O formato desafia a pedagogia tradicional ao inverter os papéis: em vez de apenas ouvirem uma palestra passiva, os alunos assumiram a postura de analistas estratégicos, levantando provocações técnicas sobre a operação que surpreenderam a liderança da companhia.
Para além do ganho acadêmico, o evento serviu como um termômetro de como o mercado enxerga a nova geração de gestores formados pela Saint Paul. Ao encerrar a sessão, Wagner Dantas, da Vulcabras foi categórico ao elogiar o nível do debate e a maturidade analítica dos estudantes da graduação.
"Foi um prazer enorme vir nessa aula de fechamento. Me impressionei bastante com a qualidade das dúvidas e das perguntas. O pessoal está de fato muito conectado, estudaram bem o case. Para a Vulcabras, é uma oportunidade única estar perto desses jovens que serão os futuros empreendedores e executivos do mercado", afirmou o CFO.
O executivo ressaltou ainda a relevância de se estudar um caso de sucesso genuinamente nacional. A Vulcabras carrega um DNA brasileiro forte, desenvolvendo produtos e estratégias de marcas globais e locais inteiramente pensadas para o comportamento e a realidade do consumidor do país.
A aproximação real com o C-Level valida a proposta da Saint Paul de entregar uma formação corporativa de alta performance desde a graduação. Ao debater problemas de liquidez, investimentos e expansão diretamente com o tomador de decisão, o aluno desenvolve habilidades fundamentais de liderança, argumentação e visão de negócios.
O encerramento do evento reforça o compromisso mútuo entre academia e mercado: de um lado, executivos dispostos a oxigenar suas visões trocando experiências com a base; de outro, estudantes que deixam de ser meros espectadores e passam a atuar, desde cedo, como as lideranças que já estão desenhando o futuro dos negócios no Brasil.