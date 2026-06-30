Da capa da EXAME para a sala de aula: alunos da Saint Paul têm aula com C-level da Vulcabras No projeto "Case CAPA EXAME", estudantes passam por imersão profunda nas finanças da gigante de calçados antes de debater fluxo de caixa e estratégia com o principal executivo da marca

Thaiany Assad, Wagner Dantas e Pedro Bartelle, da Vulcabras: foco na gestão de marcas esportivas (Leandro Fonseca/Exame)