Cursos que mudam destinos: a aposta do Na Prática para jovens que não querem esperar

(scyther5/Thinkstock)
Redatora
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 10h54.
Os jovens profissionais brasileiros não querem passar anos aguardando uma promoção. A sensação de trabalhar muito e não receber o devido reconhecimento já não cabe em um mercado que cobra resultados imediatos e recompensa aqueles que sabem entregar com consistência.
É nesse cenário que surge o Execução de Alta Performance, curso do Na Prática desenhado para transformar a pressa em estratégia. Mais do que acelerar carreiras, o programa propõe mudar a relação dos participantes com a própria execução.
Em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, o Execução de Alta Performance se consolida como a aposta para jovens que não querem esperar.
Mais do que um curso, é um convite para:
Com 27 horas de atividades presenciais, divididas em dois módulos intensivos, o programa condensa em dois finais de semana aprendizados que muitos profissionais só conquistariam ao longo de anos.
O diferencial está no “Salto” — desafio que acontece entre os módulos. Nele, cada aluno é provocado a criar e executar um projeto alinhado ao seu objetivo de longo prazo. O exercício coloca teoria em prática de imediato, tornando visível a evolução que, em outras circunstâncias, poderia levar anos.
O Execução de Alta Performance foi pensado para trainees, analistas e jovens empreendedores entre 22 e 35 anos. Pessoas que já sentiram na pele a ansiedade por crescer mais rápido, a dificuldade em enxergar o próximo passo ou o medo de arriscar em um novo negócio.
Ao longo da jornada, os participantes trabalham seis pilares fundamentais:
O Na Prática já viu ideias nascerem dentro de sala de aula e se transformarem em empresas reconhecidas nacionalmente. Mariana Dias saiu de um programa da instituição com o protótipo da Gupy, hoje uma das maiores HR Techs do Brasil.
Histórias como a de César Filho, fundador da WeCancer, e Júlia Evangelista, da Oficina de Inverno, reforçam que os cursos não são apenas formações — são pontos de virada.
O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.
O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.
Tudo o que você ganha ao se inscrever: