Cursos que mudam destinos: a aposta do Na Prática para jovens que não querem esperar

Os jovens profissionais brasileiros não querem passar anos aguardando uma promoção. A sensação de trabalhar muito e não receber o devido reconhecimento já não cabe em um mercado que cobra resultados imediatos e recompensa aqueles que sabem entregar com consistência.

É nesse cenário que surge o Execução de Alta Performance, curso do Na Prática desenhado para transformar a pressa em estratégia. Mais do que acelerar carreiras, o programa propõe mudar a relação dos participantes com a própria execução.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

Mais que um curso: uma experiência transformadora

Em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, o Execução de Alta Performance se consolida como a aposta para jovens que não querem esperar.

Mais do que um curso, é um convite para:

Assumir protagonismo

Transformar ansiedade em direção

Conquistar o reconhecimento que muitos acreditam merecer, mas poucos sabem como alcançar

Com 27 horas de atividades presenciais, divididas em dois módulos intensivos, o programa condensa em dois finais de semana aprendizados que muitos profissionais só conquistariam ao longo de anos.

O diferencial está no “Salto” — desafio que acontece entre os módulos. Nele, cada aluno é provocado a criar e executar um projeto alinhado ao seu objetivo de longo prazo. O exercício coloca teoria em prática de imediato, tornando visível a evolução que, em outras circunstâncias, poderia levar anos.

O que está em jogo no Execução de Alta Performance

O Execução de Alta Performance foi pensado para trainees, analistas e jovens empreendedores entre 22 e 35 anos. Pessoas que já sentiram na pele a ansiedade por crescer mais rápido, a dificuldade em enxergar o próximo passo ou o medo de arriscar em um novo negócio.

Ao longo da jornada, os participantes trabalham seis pilares fundamentais:

Ambição : mirar mais alto e estabelecer objetivos claros.

Protagonismo : assumir a responsabilidade pelo próprio crescimento.

Foco em resultado : transformar esforço em entregas consistentes.

Construção de rede : ativar conexões para multiplicar oportunidades.

Integridade : crescer sem abrir mão de valores.

Aprendizado contínuo : nunca parar de evoluir.

Histórias que comprovam o impacto

O Na Prática já viu ideias nascerem dentro de sala de aula e se transformarem em empresas reconhecidas nacionalmente. Mariana Dias saiu de um programa da instituição com o protótipo da Gupy, hoje uma das maiores HR Techs do Brasil.

Histórias como a de César Filho, fundador da WeCancer, e Júlia Evangelista, da Oficina de Inverno, reforçam que os cursos não são apenas formações — são pontos de virada.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

Reconhecimento profissional mais rápido

Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA