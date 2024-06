Cuidadores: Canadá busca 15 mil estrangeiros para oferecer emprego e residência permanente

Através de um comunicado de imprensa divulgado no site oficial do governo, o Departamento de Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá (IRCC, na sigla em inglês) anunciou o lançamento de um novo programa que busca apoiar os cuidadores estrangeiros e lhes concederá a residência permanente caso cumpram certos requisitos.

O Plano de Níveis de Imigração 2024-2026 pretende admitir como cidadãos canadenses mais de 15 mil cuidadores durante os próximos dois anos. A partir do trabalho dos cidadãos estrangeiros, o Canadá encontrou uma solução para o cuidado de crianças, idosos e pessoas com deficiência.

No comunicado publicado na página web oficial, o órgão afirmou que "os cuidadores estrangeiros são inestimáveis para as famílias canadenses" e ressaltou que os novos programas "proporcionarão aos trabalhadores de atendimento domiciliar residência permanente ao chegarem ao Canadá".

Além disso, o comunicado afirma que "eles poderão trabalhar para organizações que forneçam cuidados temporários ou a tempo parcial a pessoas semi-independentes ou que estão se recuperando de uma lesão ou doença". O programa que concederá facilidades aos cidadãos estrangeiros surgiu em substituição ao "Programa Piloto de Provedores de Cuidado Infantil em Casa" e ao "Programa Piloto de Trabalhadores de Apoio Domiciliar".

De acordo com as informações recolhidas pelo órgão, em junho de 2014 o Programa de Cuidadores Internos contabilizava 60.000 trabalhadores, dos quais hoje em dia resta menos de um por cento. Outro dado importante mencionado pelo órgão é que, até 30 de abril de 2024, quase 5.700 cuidadores e seus familiares conseguiram o status de residentes permanentes desde o lançamento dos programas anteriores em 2019.

Requisitos para o programa de trabalho no Canadá

Caso tenha interesse em se candidatar ao programa de trabalho que oferece a possibilidade de obter a residência permanente no Canadá, você deve assegurar-se de cumprir com os seguintes requisitos estabelecidos pelo governo canadense:

Alcançar um nível mínimo de 4 conforme os Canadian Language Benchmarks (CLB), escala de profeciência linguística

Ter o equivalente a um diploma de ensino médio canadense

Possuir experiência de trabalho recente e relevante

Receber uma oferta para um trabalho de atendimento domiciliar em tempo integral