Cuestão ou kestão: qual a pronúncia correta da palavra questão?

Questão: palavra fácil de pronunciar, mas... Ao consultarmos o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, da Academia Brasileira de Letras, perceberemos tanto a pronúncia kestão quanto kuestão.

Napoleão Mendes de Almeida, no Dicionário de Questões Vernáculas, faz uma analogia: "O italiano diz questione, o inglês question e o espanhol cuestion, fazendo todos soar o U; há motivos para pronunciarmos kestão?"

De acordo com o Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, pronunciar o U, na palavra questão, é pedante; usada apenas por alguns; pouco justificável.

Segue também o mesmo raciocínio o benquisto estudioso professor Sérgio Nogueira: "Oficialmente a palavra QUESTÃO nunca teve trema. Isso significa que a pronúncia oficial sempre foi QUESTÃO (com U mudo).

Assim também se pronunciam as palavras derivadas: QUESTIONAR, QUESTIONÁRIO, QUESTIONAMENTO etc." Fico com o mais usual e menos pedante, sem a pronúncia do u.

MORAR EM OU MORAR A?

Um jovem estudante fez-me: “Existe morar a uma determinada rua?” Pois bem, meu caro, vejamos só o Dicionário de Regência Verbal, de Celso Pedro Luft:

“MORAR - ter habitação ou residência; habitar; residir: Fulano mora na cidade ou no campo, no centro ou no bairro. Constrói-se [o verbo morar] com a preposição EM ou com o advérbio ONDE, devendo evitar-se o emprego da preposição a, por se tratar de verbo de quietação. Porém, entre nós, com o substantivo "rua" [e menos frequentemente com "avenida", "praça", "travessa"], na língua escrita de jornal, tabelionato, meio jurídico, a regência MORAR A é a usual."

Já no importante Houaiss e na Gramática Escolar de Bechara, só se encontra a preposição EM:

"Atualmente mora no Morumbi."

"Mora na Avenida Paulista."

Simples: nos textos que não forem documentos tão exigentes da formalidade, use apenas a preposição “em”.

