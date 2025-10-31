Carreira

CSO e gestão ESG: novos caminhos para quem se forma em administração

O Chief Sustainability Officer (CSO) representa a nova fronteira da liderança empresarial: integrar sustentabilidade ao núcleo do negócio, gerir dados, riscos e transformação

Com a expansão das agendas de sustentabilidade, o papel do Chief Sustainability Officer (CSO) ganha força, e uma formação em administração se revela cada vez mais relevante para assumir essas funções.

Da Redação
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 05h10.

A crescente demanda por práticas de sustentabilidade e governança corporativa trouxe à tona uma nova função nos conselhos e diretorias: o Chief Sustainability Officer (CSO). Estudo da PwC mostra que foram nomeados mais CSOs em 2021 do que nos cinco anos anteriores juntos, evidenciando a mudança. 

Nesse contexto, estar pronto para atuar como CSO ou em cargos relacionados exige competências que vão muito além de relatórios: envolve estratégia, análise de risco, governança e visão de negócio.

O Chief Sustainability Officer assume responsabilidades que incluem:

  • Definir e implementar a estratégia de ESG (ambiental, social e de governança) da empresa;

  • Monitorar indicadores de sustentabilidade, emissões, cadeia de suprimentos e engajamento de stakeholders;

  • Comunicar resultados, garantir conformidade regulatória e integrar sustentabilidade à estratégia corporativa.

O perfil do CSO evoluiu, é necessário ali­ar conhecimentos de negócio, habilidades analíticas e capacidade de articulação. E é aqui que uma graduação em administração entra de forma relevante.

A formação em administração oferece justamente as ferramentas que o Chief Sustainability Officer precisa ter: tomada de decisão baseada em dados, estruturação de processos, liderança, visão de mercado. Esses elementos são essenciais para gerir ESG como parte integrante do negócio, e não apenas como iniciativa complementar.

Alguns exemplos de aplicação:

  • Um profissional de administração entende e implementa controles financeiros que suportam metas de sustentabilidade, como redução de emissões ou eficiência energética.

  • A disciplina de estratégia estudada no curso ajuda a definir o escopo e a meta do CSO, alinhando ESG ao modelo de negócio.

  • A capacidade de liderança e gestão de pessoas permite que o Chief Sustainability Officer mobilize equipes interdisciplinares — finanças, operações, logística, TI — para agir de modo coordenado.

Além disso, como os relatórios indicam, regulamentos ESG e dados analíticos passam a dominar o trabalho do CSO;

Para quem tem formação em administração e quer seguir a trajetória de Chief Sustainability Officer, algumas estratégias ajudam a abrir caminho:

  • Participar de projetos que envolvam ESG ou sustentabilidade dentro da organização ou como voluntário — prática crucial para construir experiência;

  • Desenvolver competência em análise de impacto, reporting e governança, áreas que o CSO domina;

  • Estudar tecnologias emergentes que suportam a função — como IA, big data e automação de relatórios;

  • Construir rede entre os departamentos financeiro, operacional e de sustentabilidade — o Chief Sustainability Officer atua justamente na interface entre áreas;

  • Manter-se atualizado sobre regulamentações e frameworks internacionais de ESG, visto que regulamentos estão entre os principais desafios da função.

