Quem é Manuela Montenegro, poliglota de 17 anos quer mudar o mundo: ‘Sempre fui curiosa’

Aos 17 anos, Manuela Vidal Montenegro fala quatro idiomas, viveu um intercâmbio na Alemanha e participou do programa NextGen, da Saint Paul

Gabriella Uota
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 08h56.

Nascida em Recife e criada em Caruaru, no interior de Pernambuco, Manuela Vidal Montenegro, de 17 anos, sempre teve o olhar voltado para o mundo. Aluna do Colégio GGE, ela cresceu com o desejo de conhecer novas culturas, aprender idiomas e entender como as pessoas vivem fora das fronteiras do seu país.

Sempre fui curiosa sobre o mundo e sobre pessoas. Aprender línguas é mais do que se comunicar — é se conectar com pessoas e culturas diferentes”, conta.

Hoje, Manuela fala português, inglês, espanhol e alemão — o último, aprendido durante o intercâmbio que fez na Alemanha, onde viveu experiências que mudaram sua forma de ver o mundo.

Um intercâmbio que virou lição de vida

O destino europeu não foi escolhido ao acaso. Desde pequena, ela sonhava em aprender alemão e explorar a Europa. O intercâmbio foi viabilizado pelo Rotary Internacional, organização sem fins lucrativos que promove a paz, trocas culturais e projetos humanitários entre pessoas de todo o mundo.

Durante o período na Alemanha, Manuela participou de projetos comunitários e ambientais, atuando especialmente em ações de apoio a mulheres e crianças refugiadas

Além disso, ela, juntamente com os outros intercambistas, realizaram uma campanha de arrecadação de fundos para a ShelterBox, uma organização fornece abrigo de emergência para famílias que perderam suas casas em desastres, permitindo que elas reconstruam suas vidas. 

“Organizávamos rodas de conversa, atividades recreativas e eventos para arrecadar fundos”, relembra.

Além do aprendizado cultural, a vivência também despertou nela um senso de empatia e responsabilidade social que hoje guia suas decisões.

A descoberta do NextGen

De volta ao Brasil, Manuela não demorou a se envolver em novas experiências. O NextGen Program, promovido pela Saint Paul Escola de Negócios, surgiu por indicação do pai, e rapidamente se tornou um divisor de águas em sua trajetória.

"Meu pai já conhecia a Saint Paul e recebeu as informações sobre o NextGen, e decidiu me matricular com minha irmã e logo percebemos que seria uma oportunidade única"Manuela Vidal Montenegro

O curso, voltado para jovens de 15 a 18 anos, oferece vivências práticas em temas como liderança, empreendedorismo, finanças, inteligência artificial e futuro do trabalho, além de visitas a empresas como BTG Pactual e Meta.

Aprendizado que transforma

Durante a imersão em São Paulo, Manuela teve aulas com grandes nomes do mercado e professores renomados. Entre as experiências que mais a marcaram, ela destaca o encontro com José Securato Júnior.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.

“Foi uma aula desafiadora, sobre negócios e investimentos, com um conteúdo denso, mas extremamente inspirador. Saí de lá com a cabeça fervendo de ideias”, relembra.

Para ela, o grande diferencial do NextGen foi aprender na prática, em contato com profissionais e empresas que estão moldando o futuro. “É uma oportunidade de ver como o mundo dos negócios realmente funciona e como a tecnologia está transformando tudo ao nosso redo”, conta Manuela.

De Pernambuco para o mundo

Com o olhar voltado para o futuro, Manuela já começa a traçar seus próximos passos. Embora ainda esteja decidindo qual caminho seguir, ela sonha em estudar Relações Internacionais e atuar no campo da diplomacia ou do comércio exterior.

“Quero seguir um caminho que me permita construir pontes, não fronteiras”, diz. 

Para quem acompanhou sua trajetória, é difícil não perceber o brilho nos olhos de quem carrega o mundo como sala de aula. 

Manuela Vidal Montenegro

Entre o interior de Pernambuco, as ruas da Alemanha e os corredores da Saint Paul, Manuela descobriu que o conhecimento, quando guiado pela curiosidade, é capaz de atravessar fronteiras.

O futuro nas mãos da nova geração

Histórias como a de Manuela revelam uma nova geração de jovens brasileiros mais global, curiosa e engajada. Geração que entende que aprender não é apenas acumular conteúdo, mas viver experiências que ampliam horizontes.

E é justamente esse o propósito do NextGen: formar jovens líderes preparados para o mundo real, com autonomia, visão crítica e coragem para construir o próprio futuro.

Quer seguir o mesmo caminho que Manuela e transformar curiosidade em carreira global? Conheça a Graduação em Administração da Saint Paul Escola de Negócios, que forma líderes preparados para o mundo real, com vivências práticas, visão internacional e autonomia para construir pontes entre culturas e mercados desde o primeiro dia

