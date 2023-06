Diretor de ESG: O que faz o Chief Sustainability Officer e quais são os passos para se tornar um

A preservação ambiental, a busca por uma sociedade mais justa e o compromisso das empresas com transparência são temas que ganharam gradativa relevância nos últimos anos com o avanço do ESG.

A sigla em inglês para desafios “Ambientais, Sociais e de Governança” conquistou espaço principalmente no meio corporativo, impactando o mercado de trabalho com novas vagas e novos cargos, que vão desde analistas em ESG até diretores ou Chief Sustainability Officers (CSO).

EXAME libera vagas gratuitas para curso sobre como construir uma Carreira em ESG. Saiba mais.

De acordo com um estudo da consultoria PwC, em 2021, foram contratados três vezes mais CSOs para empresas do que no ano anterior. A pesquisa foi realizada com 1.640 empresas em 62 países e mostrou uma crescente demanda por profissionais que saibam estabelecer as diretrizes ESG nas empresas.

Em um outro relatório global sobre o futuro dos Chief Sustainability Officer, a consultoria Deloitte em parceria com o Instituto Internacional de Finanças (IIF) concluiu que a maioria das organizações já têm ou terão um CSO em um futuro próximo.

Mas, afinal, o que é um um Chief Sustainability Officer?

O Chief Sustainability Officer, ou diretor de sustentabilidade, é o executivo responsável por elaborar e implementar as estratégias de sustentabilidade em uma empresa. Geralmente, o CSO é um cargo C-level e responde diretamente para o CEO da instituição. Sua principal atribuição é garantir que as atividades da organização sejam sustentáveis, ou seja:

tenha impactos reduzidos ao meio ambiente (E)

traga efeitos positivos para a sociedade (S)

e seja feita de forma transparente (G)

Com vagas gratuitas e direito a certificado, curso ensina a se tornar um Chief Sustainability Officer. Saiba mais.

O que faz um Chief Sustainability Officer?

O escopo de trabalho de um Chief Sustainability Officer pode ser variável principalmente pelo ineditismo do cargo que tem se consolidado recentemente. Diante da falta de histórico e de benchmarks, a Harvard Business Review elencou quais são as principais responsabilidades de um CSO.

8 principais funções de um Chief Sustainability Officer

Garantir a conformidade regulatória: o CSO deve garantir que a empresa está dentro das regulações sobre sustentabilidade e ESG e não está descumprindo nenhuma regra ou lei. O profissional também é responsável por criar as regras internas da organização sobre sustentabilidade. Monitorar as métricas ESG : é atribuição do CSO coletar dados e montar relatórios com as métricas ESG da empresa baseados nas regras e no mercado, além de monitorar e avaliar a eficácia dos programas de sustentabilidade. Implementar projetos de sustentabilidade: o CSO deve planejar, coordenar e se responsabilizar pelos resultados de projetos de sustentabilidade da empresa. Nesse caso, ele é responsável pelos funcionários ou voluntários que trabalham em projetos de sustentabilidade. Relacionamento com stakeholders: parte fundamental do escopo de trabalho de um diretor de sustentabilidade é gerenciar o relacionamento com stakeholders. Desenvolver habilidades sustentáveis: o CSO é responsável por identificar lacunas na organização e promover iniciativas educacionais e treinamentos para desenvolver as habilidades dos colaboradores. Instaurar uma cultura ESG : para uma empresa ser sustentável, ela precisa ter o ESG em sua cultura. Esse processo de mudança cultural é uma das atribuições de um Chief Sustainability Officer. Pesquisar e explorar: o CSO deve ter uma constante busca por tecnologias, soluções e novas tendências com foco em identificar projetos e programas para aprimorar a agenda de pesquisa em sustentabilidade. Incorporar o ESG nas decisões: O CSO é o responsável por levar a sustentabilidade para o centro da tomada de decisão e fazer com que o ESG esteja nas metas, na agenda e no orçamento da empresa. O profissional deve escrever e distribuir relatórios de impacto financeiro ou ambiental. APRENDA O PASSO A PASSO PARA SER UM CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER

Como se tornar um Chief Sustainability Officer?

Assim como em qualquer outra carreira, em ESG também existe uma escada de crescimento que relaciona cargos e salários. Profissionais de ESG e sustentabilidade podem começar como analistas e se tornar até diretores, como é o caso do Chief Sustainability Officer.

Essa escada passa por especialista, coordenador e gerente de ESG, por exemplo. No entanto, nem sempre é necessário passar por todos os degraus dela em ordem. Pela demanda por profissionais especialistas em sustentabilidade, é comum que o avanço na carreira seja mais rápido e constante.

Na série Carreira em ESG, a diretora de ESG da EXAME, Renata Faber, explica o passo a passo para se tornar um Chief Sustainability Officer, além de mostrar outros caminhos para construir uma carreira em sustentabilidade. O curso gratuito é uma parceria entre a EXAME e o Ibmec, uma das maiores escolas de negócios do país, e oferece certificado de participação para os alunos.

Com o objetivo de democratizar o acesso à educação e promover o desenvolvimento profissional, as duas instituições decidiram liberar algumas vagas gratuitas. Para conferir a disponibilidade e se inscrever, basta acessar o site oficial do curso clicando aqui ou no botão abaixo:

QUERO PARTICIPAR DA SÉRIE CARREIRA EM ESG

*Este é um conteúdo apresentado por EXAME Academy