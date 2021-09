Contabilizei abre 130 vagas em todo o Brasil

A Contabilizei, empresa que digitalizou o mercado de contabilidade no Brasil, está com mais de 130 novas vagas abertas para atuação em todo país e em diferentes áreas de atuação.

As oportunidades são nas áreas de engenharia, produto, marketing, vendas, contabilidade, fiscal, financeiro e recursos humanos. Há vagas para atuação remota e também presencial.

O setor de tecnologia tem sido um dos mais promissores do pais, com um déficit de mais de 260 mil vagas no país.

As inscrições podem ser realizadas neste site.