Conheça 3 podcasts para ouvir no Spotify e aprender inglês todo dia

Vamos combinar: a tecnologia dá a você autonomia e protagonismo para aprender inglês, mas você tem de entrar com o engajamento diário.

Por engajamento, entendemos acessar tudo o que tem por aí de conteúdo de qualidade, todo dia, com a intenção de aprender inglês!

Hoje vamos falar sobre três podcasts, mas se você fica meio perdido por não entender como tanto conteúdo disponível pode de fato ajudar você a melhorar seu inglês, uma dica:

Identifique suas dificuldades:

Não consegue fazer a escolha de conteúdos de qualidade?

Ou é mais complicado colocar todos estes conteúdos em uma trilha que faça sentido para suas metas com o inglês?

Ou as duas coisas são difíceis para você?

Se não consegue resolver sozinho (como muitas coisas na nossa vida), busque um especialista em aprendizagem.

Assim como um nutricionista que monta seu cardápio depois de conhecer você, ou um personal que monta seu treino, existem especialistas que montam seu programa de idiomas, podem (ou não) acompanhar você na trajetória, medem sua fluência, estimula quando você quer desistir ou não está muito engajado.

Então você pode ir a uma escola, ter um professor particular, optar por não ter professor mas ter alguém que faça a curadoria de conteúdo e acompanhe você (sem dar aula pra você) e até mesmo aprender sem professor e sem especialista. Teste experiências novas de aprendizagem, veja quais funciona para você – mas nunca pare de aprender.

Hoje vamos explorar o Spotify como agregador de podcasts para aprender inglês.

Aprenda Inglês com Música

Alunos de nível básico/intermediário

Teacher Milena (brasileira) escolhe uma música, traduz, comenta vocabulário, estrutura e pronúncia. Se você se cadastra a biblioteca, tem acesso ao PDF da aula. Os episódios têm duração de aproximadamente 20 minutos e a professora apresenta em português. @teacher.milenagurgel

Daily Easy English

Alunos de nível avançado

Neste podcast Daily Easy English Expressions Podcast, Shane explica expressões comuns em inglês. Há vários canais para acessar o conteúdo, como o site letsmasterenglish.com. O professor apresenta em inglês episódios que duram cerca de 5 minutos.

Plain English

Alunos de nível avançado

Jeff fala tudo em inglês, mas tenta falar devagar. O episódio começa com a leitura de uma notícia (para escrever estas dicas, eu ouvi o episódio sobre o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro). A transcrição da notícia e algumas expressões são traduzidas para seis idiomas no site plainenglish.com. Os episódios duram cerca de 20 minutos.

Minhas dicas para aprender mais com estes podcasts:

Se o podcast estiver muito difícil, busque a transcrição

Quando você estuda sozinho, deve buscar conteúdos que não sejam fáceis, mas também não sejam muito difíceis (senão você desiste). Aumente o desafio aos poucos – e nunca fique na zona de conforto: se está entendendo tudo, busque um conteúdo mais desafiador.

Anote o que é novo para você e estudar nos dias seguintes

Se você só lê ou ouve, vai aprender. Mas o processo é lento. Se você anota o que foi novo para você naquele conteúdo, relê no dia seguinte, elabora frases, relê na semana seguinte – aí você acelera o processo.

Rosangela Souza é fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas, e coautora do Guia para Programas de Idiomas em Empresas. Graduada em Letras/Tradução/Interpretação pela Unibero, Especialista em Gestão Empresarial, MBA pela FGV e PÓSMBA pela FIA/FEA/USP, além de cursos livres de Business English nos EUA. Professora na Pós Graduação ADM da FGV. Colunista dos portais Catho, MundoRH, AboutMe e Exame.com. Quer falar com ela? Entre em contato por e-mail (rose@companhiadeidiomas.com.br), pelo LinkedIn ou pelo Skype (rose.f.souza)