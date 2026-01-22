As cinco frases que os pais mais usam para fortalecer a inteligência emocional dos filhos

Diante de uma crise de choro ou frustração no ambiente familiar, a primeira reação costuma ser a tentativa de apaziguar o desconforto com um “não chore”.

Mas e se esse impulso — tão automático quanto bem intencionado — estiver, na verdade, bloqueando o desenvolvimento emocional de quem mais precisa aprender a lidar com os próprios sentimentos?

A terapeuta e especialista em desenvolvimento infantil Kelsey Mora defende que, ao validar o choro e as emoções, pais e cuidadores ajudam crianças a se tornarem emocionalmente mais fortes e autoconfiantes.

A especialista sugere cinco abordagens verbais que substituem o “não chore” e que ajudam a construir relações mais saudáveis, não só com crianças, mas também com colegas de trabalho, líderes e equipes. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

1. ‘Tudo bem chorar, estou aqui com você’

Essa frase comunica acolhimento. Mostra que a emoção do outro é válida e que você está presente. Acolher não significa estimular o sofrimento, mas oferecer suporte enquanto ele acontece.

2. ‘Eu vejo suas lágrimas’

Nem sempre é necessário entender exatamente o que a outra pessoa sente. Validar é reconhecer; nomear o comportamento — e não julgar — abre espaço para conexão e diálogo.

3. ‘Seus sentimentos fazem sentido’

Mesmo que a reação pareça desproporcional, o sentimento por trás dela é legítimo. Essa frase reforça que sentir medo, frustração ou tristeza é parte da experiência humana, e não uma fraqueza.

4. ‘É natural sentir-se triste’

A ideia de que devemos estar sempre felizes é irreal e nociva. Essa frase contribui para normalizar emoções difíceis, o que também reduz a vergonha associada a elas.

5. ‘Chorar é uma forma saudável do nosso corpo expressar sentimentos’

Entender que emoções não são fraquezas, mas formas de expressão legítimas, ajuda a construir resiliência. No ambiente corporativo, essa visão é chave para evitar repressões e conflitos mal resolvidos.

