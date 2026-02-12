Mundo

Operação no Louvre revela fraude envolvendo ingressos e guias turísticos

Direção do museu identificou indícios de uma rede estruturada de fraude “em grande escala"

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 16h15.

Uma ação da polícia francesa no Museu do Louvre expôs nesta semana um esquema de fraude “em grande escala” relacionado à venda de ingressos e à atuação de guias turísticos, após denúncia formal da própria instituição. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pelo museu, sediado em Paris.

“A operação policial de terça-feira, 10 de fevereiro de 2026, foi realizada após uma denúncia do Museu do Louvre, como parte de sua política antifraude, e após conversas em andamento entre os funcionários e a polícia sobre práticas fraudulentas”, relatou a instituição em comunicado.

Com base nos dados internos, a direção identificou indícios de uma rede estruturada de fraude “em grande escala”. O museu informou que a apuração ocorreu dentro de sua política institucional de combate a irregularidades, com interlocução direta com as autoridades.

“Essas atividades levaram a direção do museu a implementar um plano antifraude estruturado, que inclui um mapeamento da fraude, diversas medidas preventivas e corretivas (legais, técnicas e de controle) e o acompanhamento de seus resultados”, detalhou.

A operação terminou com nove detenções, incluindo dois funcionários do museu e dois guias turísticos, sob suspeita de integrar a rede de venda de ingressos falsificados e de prática de overbooking, termo em inglês para sobre-reserva, principalmente direcionada a turistas chineses. O caso foi revelado pelo jornal francês Le Parisien.

Segundo fonte policial ouvida pelo periódico, houve apreensão de três veículos, 130 mil euros em espécie e quase 200 mil euros localizados em contas bancárias. Cofres bancários vinculados aos investigados também armazenavam valores semelhantes.

Desde o furto de joias registrado em 19 de outubro de 2025, o Museu do Louvre enfrenta episódios sucessivos que expuseram fragilidades estruturais e operacionais. Na ocasião, oito joias da Coroa francesa, avaliadas em 88 milhões de euros, foram subtraídas, o que levou a direção a reconhecer uma “subestimação crônica” do risco de invasão e a defasagem dos sistemas de segurança.

As investigações apontaram falhas de coordenação interna e insuficiência de equipamentos. A resposta institucional incluiu a criação de uma nova diretoria e de um comitê dedicado à segurança, além do anúncio da instalação de 100 câmeras perimetrais e de um posto policial móvel.

Em paralelo às apurações criminais, o museu registrou fechamentos parciais após identificação de fragilidade estrutural nas vigas da galeria Campana. Uma inundação também atingiu parte do acervo bibliográfico e danificou centenas de obras raras.

Os episódios ocorreram em meio a uma greve por tempo indeterminado dos funcionários, motivada por reivindicações relacionadas à conservação do edifício e ao quadro de pessoal. No início de 2026, o museu manteve funcionamento parcial e enfrentou atrasos na execução do plano de reforma integral.

(Com informações da agência EFE)

