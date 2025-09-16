Como uma ideia ‘simples demais’ que nasceu em uma van já vale US$ 300 milhões

Após seis anos atuando em funções que não o motivavam, Mike Adair decidiu que era hora de buscar propósito na carreira.

Inspirado pelos burritos caseiros preparados por sua esposa, fundou a Red’s All Natural.

No início, Adair colocava caixas de burritos em sua van e percorria supermercados oferecendo degustações. A primeira vitória veio quando conseguiu espaço no mercado Walter Stewart’s, em Connecticut. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Aprendizado com os erros e disciplina nos ajustes

A trajetória da Red’s foi marcada por experimentação e correções rápidas. O primeiro burrito lançado teve baixa aceitação. A solução foi reduzir o tamanho e ajustar o valor, mantendo a qualidade que agradava aos clientes. O novo produto se tornou o mais vendido da marca até hoje.

Outro movimento estratégico foi a diversificação, em que a empresa expandiu para burritos de café da manhã e, mais tarde, para sanduíches, sempre ouvindo a demanda dos consumidores. Para Adair, “no fim do dia, o consumidor sempre tem razão”.

Estrutura financeira e produção própria

A virada definitiva chegou quando a Red’s inaugurou sua primeira fábrica em Dakota do Sul. O controle da produção deu mais segurança à operação, reduziu riscos e permitiu escalar o negócio com qualidade e consistência.

O investimento foi alto, mas a decisão trouxe retorno. Hoje, os produtos estão em redes como Walmart, Costco, Target e Albertsons. A Red’s cresceu 200%, conquistando 1 milhão de novos consumidores apenas no último ano.

Pessoas e parceiros certos como ativos financeiros

Para Adair, os resultados só são possíveis quando se investe em gente e em alianças estratégicas.

O mesmo vale para talentos. Hoje, a Red’s tem cerca de 70 colaboradores no time corporativo.

"Construir um negócio fantástico exige compromisso com pessoas, cultura e ambiente certo para que tenham sucesso" Mike Adair, fundador da Red’s All Natural

