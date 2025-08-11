Como pedir para o ChatGPT “pensar duas vezes” e ganhar respostas melhores

Você pede uma resposta ao ChatGPT, recebe o texto… e sente que poderia ter sido melhor. Normalmente, o próximo passo seria refazer a pergunta. Mas existe um método mais inteligente: pedir para a IA “pensar duas vezes” antes de fechar o raciocínio.

O resultado é uma versão revisada, mais clara e mais completa. Isso porque o ChatGPT, como qualquer pessoa, entrega na primeira resposta o que considera adequado. Só que, quando instruído a reavaliar, ele encontra inconsistências, adiciona informações e melhora a estrutura.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

É como se você tivesse dois especialistas trabalhando no mesmo problema: um que cria a primeira solução e outro que a lapida.

Use esse prompt para respostas melhores

Dê a melhor resposta. Agora, faça uma segunda versão melhorada listando 3 melhorias objetivas e o porquê.

O segredo está em dividir o pedido em duas etapas. A primeira parte (“Dê a melhor resposta”) produz o conteúdo inicial. A segunda força a IA a agir como revisora: identificar três pontos de melhoria e explicar o motivo.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Essa reflexão dupla eleva a qualidade, evita repetições e acrescenta detalhes que normalmente passariam despercebidos.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL