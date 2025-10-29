Como o Halloween ajudou a levar marca de maquiagem do zero a US$ 84 mi

A empresária Esmeralda Hernandez, de 38 anos, fundadora da marca de maquiagem Beauty Creations Cosmetics, com sede nos Estados Unidos, projeta um faturamento de US$ 84 milhões para 2025.

Criada oficialmente em 2016, a empresa passou por um crescimento exponencial ao adotar estratégias baseadas em coleções sazonais, posicionamento de marca criativo e leitura apurada de mercado. As informações foram retiradas do site Entrepreneur.

Da feira de rua ao mercado de beleza

Nascida no México, Hernandez aprendeu os fundamentos do comércio observando a mãe revender produtos nos mercados de pulgas.

Ainda na infância, começou a lucrar revendendo bonecas Barbie. Ao imigrar para os EUA, manteve esse espírito empreendedor: aos 18 anos, grávida do primeiro filho e com bolsa para cursar medicina, decidiu seguir pelo caminho do varejo informal.

Durante o Halloween, ela vendia fantasias, acessórios e itens populares da temporada. A sensibilidade para tendências logo se tornou seu diferencial.

“Eu era muito boa em perceber o que estava em alta”, disse. Essa capacidade de leitura do comportamento do consumidor seria essencial anos depois, no posicionamento estratégico da Beauty Creations.

Visão estratégica e adaptação de mercado

Em 2014, Hernandez testou o setor de beleza com ferramentas de cabelo de alta qualidade.

Apesar da boa aceitação, a durabilidade dos itens reduzia a recompra. Foi aí que identificou outra oportunidade, de oferecer maquiagem de alta qualidade com preço acessível, agregando diferenciação no design da embalagem, ponto negligenciado por marcas mais baratas.

A fundadora inovou ao lançar paletas de maquiagem em papel, com arte 3D e design vibrante. “Fomos uma das primeiras marcas a adotar embalagens coloridas e criativas com custo acessível”, explicou.

A estética passou a ser não apenas parte do produto, mas também um ativo de marca, aumentando o valor percebido e o engajamento do público, principalmente nas redes sociais.

Crescimento sustentado e modelo financeiro escalável

Lançada em 2016, a Beauty Creations estruturou sua operação para crescer com base em coleções limitadas, alinhadas ao calendário comercial.

A estratégia é especialmente eficaz em datas como o Halloween, quando a empresa vê aumento expressivo nas vendas. Segundo Hernandez, os produtos sazonais têm desempenho “ainda melhor” do que o esperado neste ano.

O modelo permite controle de estoque, previsibilidade de receita e aumento na margem de contribuição, com foco em capital de giro saudável.

Além disso, o lançamento de coleções limitadas cria senso de urgência e exclusividade, impulsionando vendas sem comprometer a saúde financeira do negócio.

Aposta em expansão e estrutura de crescimento

Em 2025, a empresa projeta US$ 84 milhões em receita, consolidando-se como uma das líderes emergentes no setor de cosméticos dos EUA.

A Beauty Creations investe agora em expansão nacional, com distribuição em grandes redes e ampliação dos canais de venda online.

A profissionalização da operação inclui investimentos em logística, controle financeiro, marketing digital e desenvolvimento de produto.

Hernandez atua como CEO e está diretamente envolvida nas decisões estratégicas, mantendo o negócio alinhado com sua visão original, mas agora sustentado por uma estrutura corporativa robusta e escalável.

