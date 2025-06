Como funcionam os bastidores das seleções nas empresas mais desejadas do Brasil

O Google, por exemplo, aplica pelo menos quatro entrevistas presenciais, além de entrevistas por telefone, comitês independentes e testes técnicos e comportamentais em cada etapa.

Outras gigantes, como Microsoft e Facebook, também estão entre os processos mais desafiadores do mercado, com etapas técnicas e avaliações situacionais.

Triagem, testes e algoritmos

Antes mesmo de conversar com um humano, o candidato passa por sistemas de ATS (Applicant Tracking System) que filtram currículos usando palavras-chave, histórico profissional e educação.

Após a triagem, muitos processos incluem testes online, estudos de caso e até dinâmicas de grupo.

Em 2025, a gamificação avançada ganhou força, com simuladores que avaliam resolução de problemas, liderança e tomada de decisão.

Startups e empresas de tecnologia costumam aplicar provas técnicas profundas e entrevistas com os fundadores.

Entrevistas: do painel ao comitê

Empresas como Google iniciam com entrevistas por telefone ou vídeo, seguidas por múltiplas fases presenciais, geralmente pelo menos quatro, focadas em competências e capacidade de raciocínio.

Nos casos mais estruturados, a decisão final não é tomada por um único gestor, mas por um comitê independente que revisa todo o dossiê do candidato.

