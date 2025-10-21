Como criar um ambiente de trabalho em que dizer ‘não’ é possível — e bem-vindo

O início da vida profissional traz muitos desafios e um deles é aprender a se posicionar diante de colegas e líderes. Em especial, saber dizer “não” de forma respeitosa pode ser um dos maiores obstáculos para jovens talentos que acabam de entrar no mercado.

Segundo a colunista Alison Green, muitos profissionais em cargos de liderança relatam dificuldades em obter respostas realistas de seus funcionários mais jovens. Isso porque eles não sabem se têm permissão para recusar pedidos ou como fazer isso de maneira apropriada.

A boa notícia é que a solução é simples, basta ter uma comunicação assertiva. As informações foram retiradas de Inc.

A insegurança do ‘sim’ automático

Green responde a um gerente que percebeu que seus colaboradores recém-formados têm dificuldades para recusar pedidos, mesmo quando não têm tempo, orçamento ou disponibilidade real para atender às demandas.

“Eles sempre dizem sim. E só depois percebo que o prazo era impossível ou o orçamento não fechava”, relatou o gestor.

O problema não está na falta de competência ou comprometimento, mas sim na falta de clareza nas relações hierárquicas. A dúvida que mais aparece é: "Será que posso realmente dizer que não?"

Linguagem importa: como formular pedidos de forma assertiva

Para Green, a raiz do problema está na forma como os pedidos são feitos. Algumas perguntas muitas vezes soam como ordens disfarçadas para quem está em início de carreira, ainda mais se ditas por um líder. Alguns exemplos são:

“Isso pode ser feito hoje?”

“Você acha que isso é uma boa ideia?”

A dica é reformular essas frases com mais clareza, reforçando que o colaborador tem liberdade (e responsabilidade) de responder com honestidade.

Esse tipo de abordagem reduz a ansiedade, fortalece o senso de autonomia e cria um ambiente psicologicamente seguro.

Conversas diretas constroem confiança

Além de reformular frases no dia a dia, a especialista recomenda abrir uma conversa franca sobre expectativas.É o momento em que o gestor pode dizer algo como:

“Quero que você saiba que, quando pergunto se algo pode ser feito até tal data, estou perguntando de verdade. Se tiver outras prioridades, me avise. Prefiro transparência a um 'sim' irrealista.”

Esse tipo de postura dá permissão para o “não” e ensina que ser responsável também significa comunicar limites.

