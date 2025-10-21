Carreira

O segredo da inteligência emocional para controlar ansiedade no trabalho — uma dica da neurociência

Nomear com precisão suas emoções pode ser o primeiro passo para reduzir ansiedade e ganhar foco

(Malte Mueller/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15h04.

A transição para o mercado de trabalho, os primeiros desafios da carreira e a necessidade constante de provar competência podem ser gatilhos para estresse e ansiedade, especialmente para profissionais em início de jornada.

Muitas vezes, a sensação é de sobrecarga, uma mistura de prazos, decisões, expectativas, incertezas. Mas o que parece um grande turbilhão mental pode ser, na verdade, uma falta de clareza emocional

E é justamente aí que entra um conceito essencial para quem deseja desenvolver inteligência emocional de forma prática: a granularidade emocional. As informações foram retiradas de Inc.

O que é granularidade emocional?

O termo pode soar técnico, mas a lógica é simples, pessoas com alta granularidade emocional conseguem nomear com precisão o que estão sentindo, ao invés de resumirem tudo como "estresse" ou "ansiedade".

Por exemplo, ao invés de dizer “estou estressado”, você pode identificar que, na verdade:

  • Está preocupado com o desempenho em uma apresentação;

  • Está frustrado por não ter recebido o feedback esperado;

  • Está inseguro com uma nova responsabilidade.

Esse processo de identificação emocional reduz a intensidade do sentimento e amplia sua capacidade de agir com mais consciência, segundo estudos citados pelo autor Jeff Haden, colunista da Inc.com, e por pesquisadores como Marc Brackett, da Universidade de Yale.

A diferença entre lidar com ‘o problema’ e ‘a sensação de problema’

Pessoas com baixa granularidade emocional tendem a viver em um estado de confusão mental contínua. Elas não sabem exatamente o que estão sentindo, só sabem que “algo está errado”.

Esse estado de “acúmulo emocional” gera uma falsa sensação de descontrole. Afinal, é difícil agir sobre algo que você não consegue nomear.

Já quem consegue identificar com clareza se está com raiva, cansaço, medo de errar ou pressão por reconhecimento, consegue tomar decisões mais objetivas e estratégicas.

Como praticar a granularidade emocional no dia a dia

1. Não aceite “estou estressado” como resposta

Ao sentir um desconforto emocional, tente ser mais específico. Em vez de “estou nervoso com essa entrega”, pense que pode estar apenas com medo de errar, com receio do julgamento ou com dúvida sobre como começar.

2. Liste os fatores reais

Escreva os motivos do desconforto. Você está:

  • Acumulando tarefas demais?

  • Com prazos irreais?

  • Sentindo falta de apoio da liderança?

  • Enfrentando conflitos com colegas?

Objetivar o problema torna a resposta emocional mais gerenciável.

3. Transforme nomeação em ação

Depois de nomear o sentimento, faça algo a respeito. Um insight atribuído a Jeff Bezos resume bem:

“Estresse vem da falta de ação sobre algo que você pode controlar. Identifique o problema e dê o primeiro passo.”

