Comgás abre inscrições de estágio para 2021

A Comgás, distribuidora de gás natural encanado, está com vagas abertas para o Programa de Estágio 2021. As inscrições podem ser realizadas até 16 de janeiro pelo site. Todo o processo seletivo é online, em parceria com a 99 Jobs, e os aprovados iniciam em março de 2021.

A empresa busca estudantes do ensino superior que tenham disponibilidade para atuar na cidade de São Paulo (na região do Brás e Itaim Bibi), Campinas e São José dos Campos. Todos os cursos reconhecidos são aceitos, seja bacharelado, tecnólogo ou licenciatura. Para participar, o candidato precisa concluir a graduação entre julho de 2022 a julho de 2023.

O Programa de Estágio Comgás 2021 tem duração de até 18 meses e carga horária de 30 horas semanais.

Além da bolsa-auxílio compatível com o mercado, os aprovados receberão vale refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida e convênio academia.