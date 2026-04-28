Ela fatura bilhões mas usava IA do jeito errado até Mark Cuban revelar o segredo da produtividade

Emma Grede construiu um império avaliado em bilhões de dólares ao lado de Kim Kardashian e Khloé Kardashian, consolidando-se como uma das mentes mais brilhantes do varejo global.

Como cofundadora da Skims e CEO da Good American, Grede sempre teve um faro apurado para tendências culturais. No entanto, em uma confissão honesta durante a Fortune Workplace Innovation Summit em 2026, a empresária britânica revelou que estava cometendo um erro estratégico comum: tratava a Inteligência Artificial apenas como um mecanismo de busca sofisticado.

A mudança de mentalidade ocorreu após um encontro com o investidor e bilionário Mark Cuban. Grede, de 42 anos, admitiu que utilizava a IA de forma limitada e passiva.

O choque de realidade dado por Cuban transformou sua percepção, movendo o uso da ferramenta de um simples "localizador de informações" para um parceiro de execução e automação de processos dentro de suas marcas de moda.

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A transição do mecanismo de busca para o parceiro de automação

Para líderes que gerenciam organizações resilientes, o uso da IA em 2026 exige uma postura ativa. A experiência de Grede ilustra um abismo geracional e técnico: o hábito de fazer perguntas curtas para obter respostas rápidas.

Mark Cuban mostrou que o valor real reside na capacidade da IA de processar contextos complexos, criar fluxos de trabalho e auxiliar na tomada de decisões estratégicas que economizam semanas de esforço humano.

Nas empresas de Grede, essa nova abordagem permitiu que a tecnologia fosse integrada à cultura organizacional, deixando de ser um acessório para se tornar o motor da eficiência.

Essa evolução é crucial em um momento em que pesquisadores da Microsoft identificam dezenas de profissões expostas à automação, forçando executivos de todos os setores a blindarem suas carreiras através da fluidez tecnológica.

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