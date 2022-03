Com hífen ou sem hífen: veja três dicas do professor de português

Com a guerra na Ucrânia, um termo passou a ser usado por muitos estudiosos e jornalistas: “não político”.

Muitos, por instinto gramatical, acabam usando o hífen na expressão. No entanto, com o mais recente Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, quando o “não” fizer o papel de prefixo, na construção de um nome, o hífen inexiste.

Em suma: não verbal, não político, não fumante são típicas construções sem o uso do bendito sinal.

RUSSO-BRANCO

Natural ou pertencente à antiga Bielorrússia; também conhecidos como bielorrussos, com rr (forma também reconhecida pela Academia Brasileira de Letras).

Vale destacar que o bielorrusso é o adjetivo para o cidadão da República da Bielorrússia ou República de Belarus.

A imprensa brasileira prefere o termo Belarus ao termo Bielorrússia. Os jornalistas aos quais assisto, nessa situação, pronunciam corretamente: Be-la-rus (com a última sílaba tônica).

ADJETIVOS PÁTRIOS COMPOSTOS

Os adjetivos pátrios compostos designam duas ou mais nacionalidades, sendo formados por dois ou mais adjetivos pátrios, possuindo separação por hífen.

Por regra, o primeiro adjetivo aparece na sua forma reduzida, sem sofrer variações. Já o segundo adjetivo aparece na sua forma normal e varia em gênero e número.

São exemplos: porto-alegrenses, sul-mato-grossense, porto-velhense, boa-vistense, porto-vera-cruzense, belo-horizontino e tantos outros.

DIOGO ARRAIS

Professor de Língua Portuguesa

