Com certificado, EXAME apresenta pré-MBA em finanças, que revela ‘superpoder’ dos líderes de sucesso

Capacitar profissionais para se tornarem líderes mais estratégicos. Esse é o objetivo do Pré-MBA em Finanças Corporativas, um treinamento de quatro aulas introdutórias desenvolvido pela Faculdade EXAME de olho naqueles profissionais que desejam alavancar suas carreiras em áreas financeiras.

Com duração de 3 horas, o programa é uma oportunidade única e exclusiva para adquirir uma visão bastante abrangente dos principais conceitos e ferramentas de finanças corporativas necessários para impulsionar negócios.

Por isso, as aulas abordam desde conceitos básicos, como fluxo de caixa e demonstrações financeiras, até estratégias avançadas, como valuation e fusões e aquisições (M&A). Além disso, com casos reais, o curso mostra como as finanças transformam negócios e maximizam o valor de uma organização.

As aulas serão apresentadas por Marcelo Desterro, mestre em finanças pelo ITA, com vasta experiência como CFO em empresas de capital aberto, startups e multinacionais, além de habilidades com valuation, FP&A, M&A e IPO.

“Em um mundo em constante transformação, onde decisões precisam ser tomadas de forma cada vez mais rápida, saber basear suas ações em números e dados é uma habilidade indispensável”, afirma o professor.

“Entender os números da empresa, saber interpretar indicadores financeiros e definir um plano estratégico com base nesses dados são os diferenciais que separam os grandes líderes dos gestores medianos", completa ele.

FAQ: veja respostas para perguntas frequentes

Como funciona o pré-MBA?

O Pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME é um curso compacto com quatro aulas que abordam conceitos fundamentais de finanças, como valuation e M&A. Inclui uma aula ao vivo para tirar dúvidas com o professor.

Quem é o professor?

O professor é Marcelo Desterro, CFO da Mantiqueira, mestre em finanças e especialista em valuation, M&A, IPO e derivativos, com vasta experiência no mercado financeiro.

Como acessar as aulas?

As aulas são online e ficam disponíveis para os participantes por meio da plataforma digital da EXAME, com acesso por tempo limitado e certificado ao final. Para acessar, basta fazer a inscrição clicando aqui.

Quais são os principais temas abordados?

O curso explora tópicos como demonstrações financeiras, fluxo de caixa, DRE, valuation, fusões e aquisições (M&A), além de estratégias de maximização do valor empresarial.

Para quem o curso é indicado?

O programa é ideal para gestores, empresários e profissionais que buscam liderar com base em decisões financeiras ou que pretendem aprimorar suas habilidades em finanças corporativas.

Qual é o diferencial desse pré-MBA?

O curso oferece conteúdo prático, certificado da EXAME, e uma aula ao vivo com um especialista de mercado, além de acesso ao EXAME Pass, o clube de assinatura digital da EXAME, que conta com livros digitais, reportagens exclusivas, trilhas de educação, clube de benefícios e cashback.

Qual é a duração do pré-MBA?

O pré-MBA tem carga horária de 3 horas distribuídas ao longo de quatro aulas.

Qual é o custo de participação?

O investimento para participar do treinamento é R$ 37.

