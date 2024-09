Setor elétrico: BTG e Empiricus recomendam as mesmas ações para setembro

O setor elétrico é um dos mais buscados da bolsa de valores brasileira, em especial por aqueles investidores atrás de dividendos.

E, para setembro, tanto o BTG Pactual quanto a Empiricus escolheram as mesmas elétricas para compor seus portfólios de 10 recomendações do mês: Eletrobras (ELET3; ELET6) e Equatorial (EQTL3).

Isso porque, segundo as instituições, as duas ações estão em bom ponto de entrada e, ao mesmo tempo, têm gatilhos para valorização ao longo do segundo semestre. Confira:

Eletrobras: ação barata e operacional em evolução

O BTG Pactual não apenas manteve a Eletrobras em sua carteira recomendada de setembro, como aumentou o peso da ação no portfólio de 10% para 15%.

Os analistas do banco veem a ex-estatal negociando a uma taxa interna de retorno real de 12,8%, considerada “atrativa”.

Além do potencial de retorno, o BTG enxerga gatilhos para a ação no segundo semestre de 2024 vinculados ao processo de reestruturação pós-privatização e um potencial acordo com o governo federal.

“A empresa tem apresentado resultados sólidos nos últimos trimestres, refletindo cortes de custos, e esperamos que essa tendência continue. Além disso, a volatilidade dos preços da energia durante a estação seca pode criar oportunidades para a venda de sua energia não contratada”, escreveram em relatório.

A Empiricus também destaca a evolução desde a privatização e acredita que os resultados, lucros e dividendos “devem aumentar ainda apoiados pelas diversas melhorias operacionais”.

“Além disso, é importante lembrar que há diversas outras frentes onde a companhia deve conseguir gerar valor para os acionistas, como redução de despesas, venda de participações em outras empresas, gerenciamento da dívida, redução de compulsórios e novos investimentos em geração e transmissão de energia”, escreveram em relatório.

Por fim, a Empiricus vê a Eletrobras como “a mais barata entre os pares” (6 vezes valor da firma sobre o Ebitda para 2025).

A diferença nas recomendações fica por conta dos tickers: enquanto a Empiricus indica as ações preferenciais (ELET6), o BTG opta pelas ordinárias (ELET3).

Equatorial: novas avenidas de crescimento para a ação

A Empiricus Research destaca a gestão de “extrema qualidade” da Equatorial, com histórico comprovado de execução “em regiões extremamente difíceis de operar e com maior potencial de crescimento de energia distribuída”.

Adicionalmente, a casa de análise tem expectativas positivas para o turnaround das recentes concessões de distribuição de energia elétrica adquiridas, além de um grande potencial na Sabesp, principal ativo de saneamento da América Latina da qual a Equatorial se tornou acionista de referência.

Na mesma linha, os analistas do BTG destacam a aquisição da participação na Sabesp. “A transação não só foi altamente geradora de valor, mas também desbloqueia uma avenida de crescimento importante para a Equatorial no setor de saneamento”.

Os analistas veem a ação negociando a uma TIR real de 10,7%, “que salta para 11,2% quando se considera a aquisição da Sabesp”.

