Clube da Meia-Noite: aprenda inglês com a série que é sucesso da Netflix

Se você curte séries e filmes que causam medo, é muito provável que você já conheça o Flanagan-Verse, nome que fãs têm utilizado para as criações do diretor Mike Flanagan.

As produções incluem A Maldição da Residência Hill (a melhor de todas), A Maldição da Mansão Bly, Missa da Meia-noite…e agora o Clube da Meia-Noite.

Aqueles que acompanham todo o universo do diretor vão curtir a repetição de atores nas produções. Você assiste esperando para ver quais carinhas irá reconhecer.

Mas Clube da Meia-Noite não é assim tão assustadora. Se você não curte o gênero terror, pode assistir tranquilamente, porque não é o foco.

Tem muito “jump scare”, aquelas cenas em que uma aparente tranquilidade é interrompida por uma cena com barulhos ou corte rápidos que assustam o público. (Inclusive, o primeiro episódio bateu um Guinness Record com o número de jump scares que aparecem hahaha).

A série, adaptação do livro de Christopher Pike, estreou em outubro de 2022, e conta a história de 8 adolescentes com doenças terminais que decidem morar em BrightCliffe Hospice, lugar em que esperam passar seus últimos dias de forma mais tranquila. Lá, eles costumam se reunir para contar histórias de terror - o clube da meia-noite. Bateu a curiosidade? Então corre lá e maratona!

Aqui você vai encontrar um exercício com o trailer da série. Assista e responda algumas perguntas:

1. Where is Ilonka (the first character to appear) planning to go?

2. What’s her disease?

3. Which question does Ilonka ask the others when she arrives at BrightCliffe?

4. Where do they meet to have their Midnight Club?

Agora se você já assistiu e quer um quiz mais conteúdo in English, veja aqui alguns links pra você se divertir:

https://quizpin.com/testquestions/do-you-get-scared/

https://www.buzzfeed.com/tag/the-midnight-club

https://www.netflix.com/tudum/articles/the-midnight-club-easter-eggs-1990s-references

Respostas do exercício com o trailer:

1. She is planning to go to Stanford

2. She has thyroid cancer

3. How long have you been here?

4. They meet in the library

Bom sustos! E divirta-se aprendendo inglês.

