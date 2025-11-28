Cinco livros recomendados por Bill Gates que vão transformar sua forma de se comunicar

Nas festas de fim de ano, Bill Gates tem a tradição de compartilhar com o público sua lista de leituras favoritas. Em 2025, o bilionário — que também é um dos principais nomes por trás da revolução tecnológica e filantrópica global — destacou cinco livros que, segundo ele, “revelam os bastidores de como algo importante realmente funciona”.

Mais do que recomendações literárias, essas obras trazem reflexões profundas sobre propósito, relações humanas, inovação e, principalmente, como nos comunicamos com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. As informações foram retiradas do site CNBC Make It.

1. When Everyone Knows That Everyone Knows, de Steven Pinker

Para Gates, essa é uma leitura essencial para quem deseja entender como a comunicação funciona na prática. O livro do psicólogo de Harvard explora o conceito de conhecimento comum, aquilo que todos sabem que todos sabem, e como isso influencia nossas interações sociais, decisões em grupo e dinâmicas profissionais.

Segundo Gates, Pinker explica “como as pessoas interagem e como o entendimento compartilhado sustenta cada conversa que temos”. Para quem está começando no mercado ou buscando crescer na carreira, compreender os mecanismos da comunicação é um diferencial competitivo.

2. Abundance, de Ezra Klein e Derek Thompson

Essa obra escrita por dois jornalistas de destaque traz uma análise crítica sobre como os Estados Unidos têm falhado em construir — seja infraestrutura, inovação científica ou políticas públicas — e como a comunicação entre governo, empresas e sociedade civil pode ser um entrave ou um motor de transformação.

A leitura oferece insights valiosos sobre como ideias se perdem em meio a burocracias mal explicadas e como a falta de clareza e assertividade nos processos impede o avanço de projetos. Para jovens profissionais, o livro é uma lição de como comunicar ideias com clareza e foco pode acelerar mudanças reais.

3. Clearing the Air, de Hannah Ritchie

Especialista em dados ambientais pela Universidade de Oxford, Hannah Ritchie propõe uma abordagem otimista, mas baseada em evidências, sobre as mudanças climáticas. Gates destaca que o livro responde a 50 perguntas com base em dados, combatendo o pânico climático com comunicação clara e objetiva.

Essa habilidade de transformar informações complexas em mensagens compreensíveis é cada vez mais essencial no ambiente corporativo. A obra mostra o poder da comunicação fundamentada, uma competência chave para quem deseja influenciar decisões e liderar com responsabilidade.

4. Who Knew, de Barry Diller

As memórias do magnata da mídia Barry Diller, fundador da Fox Broadcasting e pioneiro na indústria digital, são descritas por Gates como surpreendentes e honestas. Mais do que uma autobiografia, o livro revela como Diller usou sua capacidade de articulação, visão e comunicação estratégica para transformar indústrias inteiras.

Gates lembra que Diller foi um dos primeiros a enxergar o potencial da internet e que sua trajetória mostra o impacto de quem consegue alinhar ideias, pessoas e negócios com um discurso claro, firme e inovador — uma lição direta sobre liderança comunicativa.

5. Remarkably Bright Creatures, de Shelby Van Pelt

A única obra de ficção da lista, o romance acompanha a amizade entre uma viúva idosa e um polvo em um aquário. Apesar do enredo inusitado, o que encantou Gates foi a forma como o livro trata de relações humanas, solidão e propósito.

Ele se identificou com a protagonista e ressaltou como o livro o fez refletir sobre “o desafio de preencher os dias depois que você para de trabalhar” e o papel da comunidade. A leitura provoca uma reflexão profunda sobre como nos conectamos emocionalmente e nos comunicamos com empatia, habilidades fundamentais para qualquer ambiente profissional saudável.

