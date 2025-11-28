Carreira

Três passos para elevar a performance com habilidade mais ignorada da liderança, diz especialista

Essas práticas simples e subestimadas podem ser o diferencial entre estagnação e crescimento acelerado na carreira

Cada vez mais empresas buscam profissionais capazes de conectar estratégia, dados e criatividade — e o Chief Growth Officer surge como a liderança que traduz crescimento em todas as frentes do negócio. (Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 05h00.

Em um cenário de trabalho hiperconectado, onde agendas lotadas, múltiplas abas abertas e decisões rápidas são o padrão, uma habilidade silenciosa está sendo redescoberta por líderes de alta performance: a consciência plena sobre o momento presente.

O especialista em liderança Jon Rosemberg propõe um método prático e acessível para enfrentar o caos da rotina profissional moderna: o modelo AIR — sigla para Awareness (Consciência), Inquiry (Investigação) e Reframing (Reformulação)

Trata-se de uma sequência de três etapas que pode ser aplicada em poucos minutos e que tem ajudado executivos a melhorar o foco, tomar decisões mais claras e executar com mais assertividade. As informações foram retiradas de Inc.

1. Awareness: traga sua atenção de volta para o presente

A primeira etapa do método AIR é simples, mas poderosa. Em meio a uma reunião, antes de responder um e-mail delicado ou tomar uma decisão importante, pare por 60 a 90 segundos. Nesse intervalo, faça a si mesmo perguntas básicas, mas essenciais:

  • Estou fisicamente seguro neste momento? 
  • Quais pensamentos estão se repetindo na minha mente? 
  • O que meu corpo está tentando me comunicar? 
  • Que emoção estou sentindo agora?

Esse exercício de autoconsciência serve para criar espaço entre o estímulo e a reação. O objetivo não é encontrar respostas certas imediatamente, mas perceber o que está acontecendo dentro de você.

2. Inquiry: investigue o que está por trás da sua reação

Com a mente um pouco mais calma, é hora de olhar com curiosidade para o que está por trás da reação emocional ou do impulso inicial. Essa etapa dura entre 90 e 120 segundos e ajuda a transformar desconforto em aprendizado.

As perguntas orientadoras são:

  • O que esse momento realmente significa para mim? 
  • Qual suposição ou crença pode estar alimentando essa sensação? 
  • Existe outra forma de interpretar essa situação?

A investigação não busca culpados, mas entendimentos. É um momento de honestidade consigo mesmo, que abre espaço para decisões mais conscientes e menos reativas.

3. Reframing: reformule e avance com uma ação concreta

A etapa final é tomar aquilo que foi descoberto e transformar em uma pequena ação prática. Dura apenas 60 a 90 segundos e exige uma única pergunta:

"Qual é uma coisa que eu posso fazer diferente, começando agora?"

Importante: é uma coisa só, não uma lista de mudanças drásticas. Pode ser uma nova forma de responder um e-mail, mudar o tom de voz numa conversa, adiar uma decisão para ter mais clareza.

