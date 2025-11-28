Três passos para elevar a performance com habilidade mais ignorada da liderança, diz especialista

Em um cenário de trabalho hiperconectado, onde agendas lotadas, múltiplas abas abertas e decisões rápidas são o padrão, uma habilidade silenciosa está sendo redescoberta por líderes de alta performance: a consciência plena sobre o momento presente.

O especialista em liderança Jon Rosemberg propõe um método prático e acessível para enfrentar o caos da rotina profissional moderna: o modelo AIR — sigla para Awareness (Consciência), Inquiry (Investigação) e Reframing (Reformulação).

Trata-se de uma sequência de três etapas que pode ser aplicada em poucos minutos e que tem ajudado executivos a melhorar o foco, tomar decisões mais claras e executar com mais assertividade. As informações foram retiradas de Inc.

1. Awareness: traga sua atenção de volta para o presente

A primeira etapa do método AIR é simples, mas poderosa. Em meio a uma reunião, antes de responder um e-mail delicado ou tomar uma decisão importante, pare por 60 a 90 segundos. Nesse intervalo, faça a si mesmo perguntas básicas, mas essenciais:

Estou fisicamente seguro neste momento?

Quais pensamentos estão se repetindo na minha mente?

O que meu corpo está tentando me comunicar?

Que emoção estou sentindo agora?

Esse exercício de autoconsciência serve para criar espaço entre o estímulo e a reação. O objetivo não é encontrar respostas certas imediatamente, mas perceber o que está acontecendo dentro de você.

2. Inquiry: investigue o que está por trás da sua reação

Com a mente um pouco mais calma, é hora de olhar com curiosidade para o que está por trás da reação emocional ou do impulso inicial. Essa etapa dura entre 90 e 120 segundos e ajuda a transformar desconforto em aprendizado.

As perguntas orientadoras são:

O que esse momento realmente significa para mim?

Qual suposição ou crença pode estar alimentando essa sensação?

Existe outra forma de interpretar essa situação?

A investigação não busca culpados, mas entendimentos. É um momento de honestidade consigo mesmo, que abre espaço para decisões mais conscientes e menos reativas.

3. Reframing: reformule e avance com uma ação concreta

A etapa final é tomar aquilo que foi descoberto e transformar em uma pequena ação prática. Dura apenas 60 a 90 segundos e exige uma única pergunta:

"Qual é uma coisa que eu posso fazer diferente, começando agora?"

Importante: é uma coisa só, não uma lista de mudanças drásticas. Pode ser uma nova forma de responder um e-mail, mudar o tom de voz numa conversa, adiar uma decisão para ter mais clareza.

