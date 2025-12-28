ChatGPT como gestor de tarefas pessoais? Esse prompt ativa o ‘modo gestor’ da IA

Chat GPT (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 28 de dezembro de 2025 às 05h00.
Organizar a vida é difícil. Priorizar, então, pior ainda. Entre trabalho, estudos, compromissos e metas que nunca saem do papel, o caos se disfarça de produtividade.
Mas e se você pudesse transformar o ChatGPT em um gestor de tarefas pessoais? Não só para anotar o que precisa ser feito, mas para pensar com você, organizar prioridades, dividir metas em etapas e até prever obstáculos?
Você pode, com um único prompt.
“Vou listar tudo que tenho que fazer. Me ajude a organizar por prioridade, prazo e esforço. Sugira como distribuir as tarefas ao longo da semana, com equilíbrio e foco. E se algo parecer irrelevante ou mal definido, me avise.”
Esse é o tipo de pedido que ativa o lado mais útil (e menos explorado) da IA: o de planejamento inteligente.
Exemplo:
“Fazer apresentação de terça, renovar passaporte, terminar curso online, marcar médico, comprar presente, criar plano de marketing, revisar contrato, organizar viagem.”
A IA categoriza tarefas por urgência, esforço e impacto. Algo como:
Com base no seu ritmo e dias disponíveis, o modelo distribui tarefas, evita sobrecarga e pode até incluir pausas estratégicas.
