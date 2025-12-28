Do aperto ao bilhão: amigos ficaram 2 anos sem salário para criar empresa de US$ 13 bi

Imagine começar um negócio sem qualquer garantia de sucesso, a ponto de passar anos sem receber um salário, enquanto o caixa da empresa ameaça secar.

Essa foi a realidade de Max Lytvyn, Alex Shevchenko e Dmytro Lider, fundadores do Grammarly, uma startup que nasceu em 2009 e hoje é avaliada em aproximadamente US$ 13 bilhões. As informações foram retiradas de uma reportagem da CNBC.

O trio ucraniano encontrou na dificuldade de escrever em inglês, uma língua que não era sua nativa, a oportunidade de mercado que mudaria suas vidas. Como muitos empreendedores, eles começaram com um problema que conheciam profundamente: a dificuldade de transmitir ideias com clareza em uma língua estrangeira.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade

Esse desafio inspirou o desenvolvimento de um software capaz de revisar textos em tempo real, corrigindo erros gramaticais e ortográficos e sugerindo melhorias estilísticas.

No entanto, a jornada esteve longe de ser simples. Após venderem sua primeira startup, MyDropBox, uma ferramenta de detecção de plágio, os fundadores decidiram apostar suas economias no desenvolvimento do Grammarly.

Transforme seu conhecimento em finanças em uma vantagem competitiva. Participe do pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul

Sem receber salários por dois anos, eles enfrentaram o risco constante de falência enquanto esperavam que a tecnologia acompanhasse suas ambições.

Uma lição para profissionais

Segundo especialistas, a história do Grammarly ilustra a importância de uma visão estratégica de longo prazo e da capacidade de gerenciar riscos financeiros, competências essenciais em qualquer setor de atuação.

Os fundadores não apenas abriram mão de salários nos anos iniciais, mas também direcionaram os poucos recursos disponíveis para investir na tecnologia. Essa decisão, embora arriscada, foi essencial para preparar o negócio para um futuro onde a inteligência artificial pudesse realmente transformar sua proposta de valor.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

É também um lembrete de que profissionais, independente do setor em que atuam, precisam entender como identificar oportunidades, gerir capital e mitigar riscos. O sucesso do Grammarly mostra que decisões difíceis, tomadas com base em uma visão sólida, podem levar a resultados extraordinários.

EXAME e Saint Paul liberam aulas sobre finanças corporativas

Para aqueles que desejam gerir melhor as finanças corporativas, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Finanças Corporativas, um treinamento virtual e com certificado que revela os conceitos financeiros mais importantes para ser um líder de alta performance.

Durante o treinamento, os participantes terão acesso a casos reais de empresas e profissionais que estão obtendo sucesso com boas práticas de finanças. Além disso, vão poder conhecer os caminhos de atuação de um especialista em Finanças Corporativas. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE FINANÇAS CORPORATIVAS