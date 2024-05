USP e Yale University criam fundo de 50 mil dólares para apoiar pesquisadores; saiba mais

A Universidade de São Paulo (USP) e a Yale University, nos EUA, anunciam nesta terça-feira, 14, a abertura de um fundo de 50 mil dólares para pesquisa científica. Cada universidade doou 25 mil dólares para ajudar alunos na fase de pré-pesquisa, ou seja, em atividades como viagens, intercâmbios, fórum de discussões, eventos e projetos de estudos em comum.

O convênio atenderá dois tipos de projetos, segundo Sergio Proença, presidente da Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (Aucani).

“É um convênio que estabelece, em princípio, um apoio financeiro a projetos de pesquisas que são propostos por pesquisadores da USP, que podem ter alunos de doutoramento envolvidos. Outro tipo de projeto que pode ser apoiado é voltado ao ensino, como workshops, disciplinas de curta duração, e neste caso podem entrar alunos de graduação e pós-graduação da USP."

Qual é o objeto do fundo?

A partir desse investimento, o presidente da Aucani afirma que se espera que no futuro pesquisadores das duas universidades possam produzir cooperações e projetos mais sustentáveis, uma vez que o fundo tem como objetivo melhorar as colaborações entre os pesquisadores, dando suporte para as suas futuras pesquisas.

“Não é a primeira vez que fazemos esse fundo. Entre 2016 e 2022 fizemos um fundo parecido, mas com o período da pandemia forçou essa parada em 2023. Foram contemplados 11 projetos em 6 anos entre as duas universidades”, afirma Proença que reforça que esse tipo de parceria existe com outras universidades internacionais também, como centros de pesquisa da Alemanha, Inglaterra e França.

O lançamento do Fundo de Pesquisa e Programação de Yale-USP, segundo Steven Wilkinson, vice-reitor de Estratégia Global da Yale University, fortalece ainda mais o relacionamento de longa data entre as duas instituições.

“Ao longo dos anos, nossa parceria contou com pesquisas colaborativas e intercâmbios de pós-graduação em disciplinas como história, saúde pública, estudos ambientais e psiquiatria”, diz. “Esta nova iniciativa aprofundará a nossa colaboração ao introduzir investigadores visitantes conjuntos, projetos e atividades de programação virtuais e presenciais, aproveitando ainda mais o sucesso de esforços anteriores”.

Quais áreas poderão pedir apoio ao fundo?

Em 2016, as áreas de pesquisa consideradas para acesso ao fundo eram as de ciências médicas, direito, museus e macrocidades. Agora o escopo é bem mais amplo nessa nova etapa, afirma Wilkinson.

“Nesta nova fase, acolheremos propostas de todas as áreas, buscando ampliar o nosso impacto e apoiar iniciativas contínuas e inovadoras na área de humanidades, ciências sociais, ciências naturais e saúde planetária.”

O valor que será doado pela USP vem do orçamento da própria universidade, afirma Proença, que reforça que a ideia é financiar 25 projetos durante 5 anos.

“A cada ano 5 projetos de 10 mil dólares serão financiados, somando os 50 mil dólares do fundo”, diz. “Chamamos esse fundo de parcerias estratégicas, porque cada universidade se compromete com um certo montante anual e juntas financiam um certo número de projetos anualmente”.

Como ter acesso ao fundo?

Pesquisadores da USP poderão realizar as inscrições a partir desta terça-feira, 14.

Após a chamada, haverá um período em que os pesquisadores de todas as áreas farão as análises e aprovarão os projetos, que poderão ter início a partir de setembro, afirma Proença, que reforça que após a colaboração os alunos precisarão apresentar os resultados. “Após um ano do projeto de colaboração, os estudantes da USP apresentarão os resultados obtidos na cooperação e o que se pretende no futuro com esses projetos".

Para fazer a inscrição do projeto ou tirar dúvidas, envie um e-mail para o departamento internacional da USP: international.networks@usp.br