CEO? Não, a Bud Light Seltzer está contratando um Chief Meme Officer

Se o seu objetivo de carreira é se tornar um alto executivo e você nunca perde uma boa piada, há uma vaga aberta especialmente para você: a Bud Light Seltzer vai contratar um Chief Meme Officer para integrar sua equipe de marketing.

Diferente de qualquer outro cargo de diretoria, a principal responsabilidade dessa posição é a entrega semanal de 10 memes, o nome das piadas virais das redes sociais.

Os benefícios? Além de receber um carregamento da bebida, o CMO vai receber 15 mil dólares por três meses de contrato.

Embora a vaga seja para os Estados Unidos, o vice-presidente de marketing da Ambev, empresa dona da marca Bud Light, Ricardo Dias, comentou pelo LinkedIn que o trabalho pode ser feito em home office.

“Eu sinceramente não conheço ninguém melhor do que a gente aqui no Brasil para isso! Será que eles topam?”, escreveu ele.

Para se candidatar, a página da vaga oferece alguns exemplos de imagens para baixar, criar piadas com a marca e enviar até quatro memes.

Com a queda no consumo de cervejas durante a pandemia, a hard seltzer se tornou uma salvadora da pátria para as cervejarias americanas. A bebida alcóolica gaseificada é feita à base de suco e vendida principalmente em latinhas.

Segundo Dave Burwick, presidente da Boston Beer, maior cervejaria artesanal dos EUA, fabricante da Samuel Adams, é a maior revolução do mercado desde o lançamento das cervejas Light, nos anos 70.